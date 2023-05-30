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Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал Путина другом - РИА Новости, 30.05.2023
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15:43 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kuba-1875098209.html
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал Путина другом
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал Путина другом - РИА Новости, 30.05.2023
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал Путина другом
Россию и Кубу связывают традиционно дружеские отношения, заявил в интервью RT президент Кубы Мигель Диас-Канель, также он назвал президента РФ Владимира Путина... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:43
2023-05-30T15:43
россия
куба
мигель диас-канель
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россию и Кубу связывают традиционно дружеские отношения, заявил в интервью RT президент Кубы Мигель Диас-Канель, также он назвал президента РФ Владимира Путина своим другом и в очередной раз осудил западные санкции против России. "В настоящий момент у нас прекрасные отношения. Во многом они обусловлены нашими традиционно дружескими связями, но также и стремлением обеих сторон укреплять эти отношения в условиях неопределенности современного мира. Я считаю президента Владимира Путина своим другом, настоящим другом Кубы, и он продемонстрировал это на деле", - сказал Диас-Канель. По его словам, в личных беседах с российским президентом он "высоко оценил, что Путин с огромным пониманием относится к проблемам, которые переживает Куба". "Я также благодарен за признание Путиным героизма кубинского народа и того, как мы, не сдаваясь, противостоим трудным временам, вызванным эмбарго, которая еще больше усилилась в последнее время. Я также оценил готовность Путина, не только российского лидера, но и мирового лидера, поддержать Кубу всем, что в силах России", - добавил президент Кубы. В свою очередь, он подчеркнул, что Куба "осуждает и не приемлет расширение НАТО к границам России". "Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации", - отметил он.
https://ria.ru/20230526/kuba-1874424091.html
https://ria.ru/20230523/postavki-1873647795.html
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россия, куба, мигель диас-канель, владимир путин, в мире
Россия, Куба, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, В мире
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал Путина другом

Президент Кубы назвал Путина другом и осудил санкции против России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россию и Кубу связывают традиционно дружеские отношения, заявил в интервью RT президент Кубы Мигель Диас-Канель, также он назвал президента РФ Владимира Путина своим другом и в очередной раз осудил западные санкции против России.
"В настоящий момент у нас прекрасные отношения. Во многом они обусловлены нашими традиционно дружескими связями, но также и стремлением обеих сторон укреплять эти отношения в условиях неопределенности современного мира. Я считаю президента Владимира Путина своим другом, настоящим другом Кубы, и он продемонстрировал это на деле", - сказал Диас-Канель.
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По его словам, в личных беседах с российским президентом он "высоко оценил, что Путин с огромным пониманием относится к проблемам, которые переживает Куба".
"Я также благодарен за признание Путиным героизма кубинского народа и того, как мы, не сдаваясь, противостоим трудным временам, вызванным эмбарго, которая еще больше усилилась в последнее время. Я также оценил готовность Путина, не только российского лидера, но и мирового лидера, поддержать Кубу всем, что в силах России", - добавил президент Кубы.
В свою очередь, он подчеркнул, что Куба "осуждает и не приемлет расширение НАТО к границам России".
"Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации", - отметил он.
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