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При крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб - РИА Новости, 30.05.2023
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04:24 30.05.2023 (обновлено: 04:43 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/krushenie-1874954198.html
При крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб
При крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб - РИА Новости, 30.05.2023
При крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб
Одной из жертв крушения моторной яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая стала 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была женой итальянского... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T04:24
2023-05-30T04:43
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РИМ, 30 мая — РИА Новости. Одной из жертв крушения моторной яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая стала 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была женой итальянского шкипера, сообщила онлайн-газета VareseNews. Яхта перевернулась и затонула в воскресенье вечером на Лаго-Маджоре у берегов селения Лизанца. Согласно информации местных властей, на борту 16-метрового прогулочного судна находились 25 человек, в том числе группа туристов, отмечавших день рождения одного из членов компании. Большинство пассажиров смогли самостоятельно доплыть до берега, нескольких человек подняли спасатели на борт своих катеров. "Эта женщина российского происхождения давно жила в провинции Варезе вместе с капитаном суда, которое трагически перевернулось в воскресенье 28 мая", — указало издание.По словам одной из подруг Божковой, большую часть времени она вместе с мужем проводила на борту яхты. В понедельник представитель генконсульства России в Милане сообщил РИА Новости, об обращении к местным властям с запросом уточнения, оказались ли россияне среди пострадавших, но ответ пока не получен. Тремя другими жертвами крушения яхты, по данным VareseNews, стали 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, а также два сотрудника итальянских секретных служб: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина. В операции по спасению людей и поиску погибших на Лаго-Маджоре приняли участие сотрудники спецподразделений пожарной службы и береговой гвардии, а также группа водолазов. Тела двух последних жертв обнаружили ранним утром в понедельник в озере на глубине около 15 метров. Прокуратура северного города Бусто-Арсицио ведет расследование всех обстоятельств крушения яхты. Сообщается, что судно перевернулось из-за внезапно налетевшего сильного вихря.
https://ria.ru/20230528/ssha-1874630107.html
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в мире, италия, россия, израиль
В мире, Италия, Россия, Израиль
При крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб

VareseNews: при крушении яхты в Италии погибли уроженка России и сотрудники спецслужб

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
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РИМ, 30 мая — РИА Новости. Одной из жертв крушения моторной яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая стала 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была женой итальянского шкипера, сообщила онлайн-газета VareseNews.
Яхта перевернулась и затонула в воскресенье вечером на Лаго-Маджоре у берегов селения Лизанца. Согласно информации местных властей, на борту 16-метрового прогулочного судна находились 25 человек, в том числе группа туристов, отмечавших день рождения одного из членов компании. Большинство пассажиров смогли самостоятельно доплыть до берега, нескольких человек подняли спасатели на борт своих катеров.
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"Эта женщина российского происхождения давно жила в провинции Варезе вместе с капитаном суда, которое трагически перевернулось в воскресенье 28 мая", — указало издание.
По словам одной из подруг Божковой, большую часть времени она вместе с мужем проводила на борту яхты.
В понедельник представитель генконсульства России в Милане сообщил РИА Новости, об обращении к местным властям с запросом уточнения, оказались ли россияне среди пострадавших, но ответ пока не получен.
Тремя другими жертвами крушения яхты, по данным VareseNews, стали 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, а также два сотрудника итальянских секретных служб: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина.
В операции по спасению людей и поиску погибших на Лаго-Маджоре приняли участие сотрудники спецподразделений пожарной службы и береговой гвардии, а также группа водолазов. Тела двух последних жертв обнаружили ранним утром в понедельник в озере на глубине около 15 метров.
Прокуратура северного города Бусто-Арсицио ведет расследование всех обстоятельств крушения яхты. Сообщается, что судно перевернулось из-за внезапно налетевшего сильного вихря.
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