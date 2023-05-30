https://ria.ru/20230530/krasnodar-1875190003.html

В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом

В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом - РИА Новости, 30.05.2023

В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом

Здание пятиэтажного дома в Краснодаре, поврежденное в 26 мая в результате падения поблизости двух беспилотников, полностью восстановлено, сообщил мэр краевой... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:56

2023-05-30T20:56

2023-05-30T20:56

происшествия

краснодар

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Здание пятиэтажного дома в Краснодаре, поврежденное в 26 мая в результате падения поблизости двух беспилотников, полностью восстановлено, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. В минувшую пятницу в районе здания на улице Морской 54/2 в центре Краснодара упали два беспилотника, никто не пострадал, помимо офисного здания на улице Морской повреждены соседние многоквартирный и частный дома на улице Гаражной, жизнеобеспечивающая инфраструктура не задета. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил, что власти помогут восстановить повреждения в ближайшее время и окажут необходимую помощь горожанам, чьё жильё пострадало. "Завершили все работы в пятиэтажке на Гаражной. Где было необходимо, заменили окна, межкомнатные и входные двери. Также привели в порядок стены подъезда, цоколь. С территории вывезли весь мусор. Специалисты работали все эти дни без перерыва", - написал в телеграм-канале Наумов. Он отметил, что специалисты продолжают восстанавливать повреждённую кровлю соседнего частного дома.

https://ria.ru/20230529/vyveski-1874825908.html

https://ria.ru/20230530/dron-1875125863.html

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происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, россия, бпла