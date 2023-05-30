https://ria.ru/20230530/krasnodar-1875190003.html
В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом
В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом - РИА Новости, 30.05.2023
В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом
Здание пятиэтажного дома в Краснодаре, поврежденное в 26 мая в результате падения поблизости двух беспилотников, полностью восстановлено, сообщил мэр краевой... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:56
2023-05-30T20:56
2023-05-30T20:56
происшествия
краснодар
вениамин кондратьев
россия
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874252573_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_466f573a4e26be51483053a6780525de.jpg
КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Здание пятиэтажного дома в Краснодаре, поврежденное в 26 мая в результате падения поблизости двух беспилотников, полностью восстановлено, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов. В минувшую пятницу в районе здания на улице Морской 54/2 в центре Краснодара упали два беспилотника, никто не пострадал, помимо офисного здания на улице Морской повреждены соседние многоквартирный и частный дома на улице Гаражной, жизнеобеспечивающая инфраструктура не задета. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил, что власти помогут восстановить повреждения в ближайшее время и окажут необходимую помощь горожанам, чьё жильё пострадало. "Завершили все работы в пятиэтажке на Гаражной. Где было необходимо, заменили окна, межкомнатные и входные двери. Также привели в порядок стены подъезда, цоколь. С территории вывезли весь мусор. Специалисты работали все эти дни без перерыва", - написал в телеграм-канале Наумов. Он отметил, что специалисты продолжают восстанавливать повреждённую кровлю соседнего частного дома.
https://ria.ru/20230529/vyveski-1874825908.html
https://ria.ru/20230530/dron-1875125863.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874252573_90:0:1227:853_1920x0_80_0_0_c9c05cb6681977a39e046330e95ddff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, вениамин кондратьев, россия, бпла
Происшествия, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Россия, БПЛА
В Краснодаре полностью восстановили поврежденный при падении дронов дом
В Краснодаре полностью восстановили поврежденную при падении беспилотников пятиэтажку