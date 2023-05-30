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Учения НАТО в Косово остановили из-за действий Приштины, заявил посол США - РИА Новости, 30.05.2023
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18:27 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875160013.html
Учения НАТО в Косово остановили из-за действий Приштины, заявил посол США
Учения НАТО в Косово остановили из-за действий Приштины, заявил посол США - РИА Новости, 30.05.2023
Учения НАТО в Косово остановили из-за действий Приштины, заявил посол США
Остановка этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в самопровозглашенной республике Косово вызвана силовой акцией Приштины на севере края, заявил в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:27
2023-05-30T18:27
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Остановка этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в самопровозглашенной республике Косово вызвана силовой акцией Приштины на севере края, заявил в интервью посол США Джеффри Ховенир. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи 21 мая торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса. Командование военизированных Сил безопасности Косово сообщило во вторник, что учения на территории самопровозглашенной республики остановлены. "Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил еще 26 мая, что акции правительства (самопровозглашенного – ред.) Косово в северных муниципалитетах приведут к последствиям для двусторонних отношений. Первый показатель этого – решение, которое принял американский командующий сил в Европе об отказе от участия Косово в Defender Europe 2023, что произошло ночью", - цитирует посла США портал Kosovo online. "В данный момент у США нет большого энтузиазма реагировать на некоторые интересы Косово, например, участия (в маневрах – ред.) с непризнанными государствами или активной работы по продвижению Косово на евроатлантическом пути… Надеемся, что (косовский премьер Альбин – ред.) Курти послушается нашего совета и сразу предпримет шаги для снижения напряженности на севере", - указал американский дипломат.
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в мире, косово, сша, приштина, энтони блинкен, нато
В мире, Косово, США, Приштина, Энтони Блинкен, НАТО
Учения НАТО в Косово остановили из-за действий Приштины, заявил посол США

Посол США Ховенир: учения НАТО в Косово остановили из-за силовой акции Приштины

© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Остановка этапа крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в самопровозглашенной республике Косово вызвана силовой акцией Приштины на севере края, заявил в интервью посол США Джеффри Ховенир.
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи 21 мая торжественно открыла этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023 в Приштине и призвала к укреплению сотрудничества союзников альянса.
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29 мая, 23:32
Командование военизированных Сил безопасности Косово сообщило во вторник, что учения на территории самопровозглашенной республики остановлены.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил еще 26 мая, что акции правительства (самопровозглашенного – ред.) Косово в северных муниципалитетах приведут к последствиям для двусторонних отношений. Первый показатель этого – решение, которое принял американский командующий сил в Европе об отказе от участия Косово в Defender Europe 2023, что произошло ночью", - цитирует посла США портал Kosovo online.
"В данный момент у США нет большого энтузиазма реагировать на некоторые интересы Косово, например, участия (в маневрах – ред.) с непризнанными государствами или активной работы по продвижению Косово на евроатлантическом пути… Надеемся, что (косовский премьер Альбин – ред.) Курти послушается нашего совета и сразу предпримет шаги для снижения напряженности на севере", - указал американский дипломат.
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