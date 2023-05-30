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Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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17:30 30.05.2023 (обновлено: 17:51 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875142872.html
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово
Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:30
2023-05-30T17:51
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косово
сербия
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 году, но на чем не настаивает Запад, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Глава сербского государства Александр Вучич во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. По словам российского дипломата, рецепт разрешения кризиса на севере края существует не только в форме общих слов и пожеланий, но и конкретного документа."Он существует на бумаге в виде соглашения, которое было одобрено Брюсселем и подписано не только Белградом, но и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин), в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание, и назначение представителей в органах власти муниципалитетов, всей административной структуры, которая бы отвечала интересам Сербии и гарантировала им права, безопасность, уверенность в завтрашнем дне и сотрудничество с Белградом", - заявил посол РФ российским журналистам."То, что Запад не требует от Приштины немедленной реализации этих соглашений, которым уже десять лет, показывает, что у Запада другие интересы и другие пути решения задачи севера Косово - это освоение севера Приштиной и изгнание оттуда сербов, потому что под контролем косовоалбанской власти они жить не будут", - подчеркнул посол России.
https://ria.ru/20230530/serbiya-1875132192.html
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в мире, россия, косово, сербия
В мире, Россия, Косово, Сербия
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово

Посол России: разрешение кризиса в Косово лежит в создании сербских муниципалитетов

© AP Photo / Bojan SlavkovicВоеннослужащие миротворческой миссии KFOR в Косово и косовские полицейские у муниципального здания в городе Звечан
Военнослужащие миротворческой миссии KFOR в Косово и косовские полицейские у муниципального здания в городе Звечан - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Военнослужащие миротворческой миссии KFOR в Косово и косовские полицейские у муниципального здания в городе Звечан. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 году, но на чем не настаивает Запад, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Глава сербского государства Александр Вучич во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. По словам российского дипломата, рецепт разрешения кризиса на севере края существует не только в форме общих слов и пожеланий, но и конкретного документа.
"Он существует на бумаге в виде соглашения, которое было одобрено Брюсселем и подписано не только Белградом, но и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин), в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание, и назначение представителей в органах власти муниципалитетов, всей административной структуры, которая бы отвечала интересам Сербии и гарантировала им права, безопасность, уверенность в завтрашнем дне и сотрудничество с Белградом", - заявил посол РФ российским журналистам.
"То, что Запад не требует от Приштины немедленной реализации этих соглашений, которым уже десять лет, показывает, что у Запада другие интересы и другие пути решения задачи севера Косово - это освоение севера Приштиной и изгнание оттуда сербов, потому что под контролем косовоалбанской власти они жить не будут", - подчеркнул посол России.
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