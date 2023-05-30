https://ria.ru/20230530/kosovo-1875142872.html
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово
Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:30
2023-05-30T17:30
2023-05-30T17:51
в мире
россия
косово
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875002195_0:72:3071:1799_1920x0_80_0_0_6b133727ce043fbcdb6451ce5daf3c97.jpg
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 году, но на чем не настаивает Запад, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Глава сербского государства Александр Вучич во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. По словам российского дипломата, рецепт разрешения кризиса на севере края существует не только в форме общих слов и пожеланий, но и конкретного документа."Он существует на бумаге в виде соглашения, которое было одобрено Брюсселем и подписано не только Белградом, но и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин), в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание, и назначение представителей в органах власти муниципалитетов, всей административной структуры, которая бы отвечала интересам Сербии и гарантировала им права, безопасность, уверенность в завтрашнем дне и сотрудничество с Белградом", - заявил посол РФ российским журналистам."То, что Запад не требует от Приштины немедленной реализации этих соглашений, которым уже десять лет, показывает, что у Запада другие интересы и другие пути решения задачи севера Косово - это освоение севера Приштиной и изгнание оттуда сербов, потому что под контролем косовоалбанской власти они жить не будут", - подчеркнул посол России.
https://ria.ru/20230530/serbiya-1875132192.html
россия
косово
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875002195_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6be990df3b8175f24ab76ab546a3df1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, косово, сербия
В мире, Россия, Косово, Сербия
Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово
Посол России: разрешение кризиса в Косово лежит в создании сербских муниципалитетов