https://ria.ru/20230530/kosovo-1875142872.html

Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово

Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Российский посол предложил способ разрешения кризиса на севере Косово

Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:30

2023-05-30T17:30

2023-05-30T17:51

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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Разрешение кризиса на севере Косово и Метохии лежит в создании Сообщества сербских муниципалитетов, соглашение о котором Белград и Приштина подписали еще в 2013 году, но на чем не настаивает Запад, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.Глава сербского государства Александр Вучич во вторник принял посла России в свете обострения на севере Косово и Метохии. По словам российского дипломата, рецепт разрешения кризиса на севере края существует не только в форме общих слов и пожеланий, но и конкретного документа."Он существует на бумаге в виде соглашения, которое было одобрено Брюсселем и подписано не только Белградом, но и Приштиной о создании Сообщества сербских муниципалитетов (общин), в котором бы предполагались и честные выборы, и избрание, и назначение представителей в органах власти муниципалитетов, всей административной структуры, которая бы отвечала интересам Сербии и гарантировала им права, безопасность, уверенность в завтрашнем дне и сотрудничество с Белградом", - заявил посол РФ российским журналистам."То, что Запад не требует от Приштины немедленной реализации этих соглашений, которым уже десять лет, показывает, что у Запада другие интересы и другие пути решения задачи севера Косово - это освоение севера Приштиной и изгнание оттуда сербов, потому что под контролем косовоалбанской власти они жить не будут", - подчеркнул посол России.

https://ria.ru/20230530/serbiya-1875132192.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, косово, сербия