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Силы НАТО встали на сторону Приштины, заявил российский посол в Сербии - РИА Новости, 30.05.2023
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16:53 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875127129.html
Силы НАТО встали на сторону Приштины, заявил российский посол в Сербии
Силы НАТО встали на сторону Приштины, заявил российский посол в Сербии - РИА Новости, 30.05.2023
Силы НАТО встали на сторону Приштины, заявил российский посол в Сербии
Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR в нынешнем обострении на севере края открыто встал на сторону Приштины, помогая косовоалбанской полиции в противостоянии РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:53
2023-05-30T16:53
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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR в нынешнем обострении на севере края открыто встал на сторону Приштины, помогая косовоалбанской полиции в противостоянии с сербами, став фактором эскалации, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Интенсивность противостояния и взрывоопасность с каждым разом все выше, идет по нарастающей. Все идет к критической черте, потому что уже имели место достаточно масштабные столкновения сербов с косовоалбанской полицией и Силами для Косово (KFOR)", - заявил посол РФ российским журналистам. "Они призваны в соответствии с мандатом ООН обеспечивать безопасность и гарантии для сербов, чего не делается. Это весьма условно делалось с самого начала пребывания и размещения СДК в крае. Сейчас эта задача полностью игнорируется, и это специфика данного обострения – они откровенно встали на сторону косовской полиции или косовского спецназа, выступали вместе и стали, о чем сказано и в заявлении МИД РФ, фактором эскалации", - подчеркнул российский дипломат. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.
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в мире, россия, сербия, косово, александр боцан-харченко, нато, оон, сдк
В мире, Россия, Сербия, Косово, Александр Боцан-Харченко, НАТО, ООН, СДК
Силы НАТО встали на сторону Приштины, заявил российский посол в Сербии

Посол России Боцан-Харченко: силы НАТО при обострении в Косово встали на сторону Приштины

© AP Photo / Bojan SlavkovicСолдаты KFOR устанавливают металлические заграждения вокруг муниципального здания в Звечане на севере Косово
Солдаты KFOR устанавливают металлические заграждения вокруг муниципального здания в Звечане на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Солдаты KFOR устанавливают металлические заграждения вокруг муниципального здания в Звечане на севере Косово
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR в нынешнем обострении на севере края открыто встал на сторону Приштины, помогая косовоалбанской полиции в противостоянии с сербами, став фактором эскалации, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«
"Интенсивность противостояния и взрывоопасность с каждым разом все выше, идет по нарастающей. Все идет к критической черте, потому что уже имели место достаточно масштабные столкновения сербов с косовоалбанской полицией и Силами для Косово (KFOR)", - заявил посол РФ российским журналистам.
"Они призваны в соответствии с мандатом ООН обеспечивать безопасность и гарантии для сербов, чего не делается. Это весьма условно делалось с самого начала пребывания и размещения СДК в крае. Сейчас эта задача полностью игнорируется, и это специфика данного обострения – они откровенно встали на сторону косовской полиции или косовского спецназа, выступали вместе и стали, о чем сказано и в заявлении МИД РФ, фактором эскалации", - подчеркнул российский дипломат.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
 
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