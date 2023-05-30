https://ria.ru/20230530/kosovo-1875120024.html
Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатически, заявил посол России
Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатически, заявил посол России - РИА Новости, 30.05.2023
Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатически, заявил посол России
Президент Сербии Александр Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатическим путем, он готов к переговорам, но требует нейтральности Запада, заявил посол... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:34
2023-05-30T16:34
2023-05-30T16:34
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатическим путем, он готов к переговорам, но требует нейтральности Запада, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, который во вторник встретился с Вучичем. "Он видит решение данной проблемы и урегулирование косовской проблемы в целом на политических, дипломатических путях, готов к переговорам. В то же время требовать, добиваться действительно большей нейтральности Запада, а главное - честности Запада", - заявил Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия 24". Во вторник президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации в Косово принял посла РФ в Белграде, рассказал ему о ситуации в Косово и поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
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в мире, косово, сербия, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, нато
В мире, Косово, Сербия, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, НАТО
Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатически, заявил посол России
Посол России Боцан-Харченко: Вучич настроен решать проблему с Косово дипломатическим путем