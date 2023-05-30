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НАТО усилит контингент KFOR в Косово

НАТО усилит контингент KFOR в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

НАТО усилит контингент KFOR в Косово

НАТО усилит контингент KFOR в Косово дополнительным батальоном, сообщило Командование объединенных вооруженных сил альянса в Неаполе. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:31

2023-05-30T16:31

2023-05-30T17:03

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РИМ, 30 мая — РИА Новости. НАТО усилит контингент KFOR в Косово дополнительным батальоном, сообщило Командование объединенных вооруженных сил альянса в Неаполе. Там пояснили, что приступили к перемещению сил оперативного резерва из Кунео (север Италии) на Западные Балканы в ответ на недавние столкновения в Косово и ранение натовских военнослужащих. "Дополнительному многонациональному батальону резервных сил было приказано снизить их статус готовности к развертыванию с 14 до семи дней, чтобы быть готовыми к усилению KFOR в случае необходимости", — говорится в коммюнике.Глава Объединенного командования НАТО в Неаполе адмирал Стюарт Мюнш назвал развертывание дополнительных сил в Косово разумной мерой. В командовании заверили, что внимательно следят за ситуацией в Косово и продолжат координировать действия с силами KFOR, чтобы "обеспечить наличие у них всех возможностей и сил, необходимых для беспристрастного обеспечения безопасной и надежной обстановки и свободы передвижения всех сообществ".Накануне тысячи косовских сербов собрались перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич 2023-05-30T16:31 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, косово, нато