https://ria.ru/20230530/kosovo-1875112377.html
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России - РИА Новости, 30.05.2023
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:04
2023-05-30T16:04
2023-05-30T16:04
в мире
косово
россия
александр боцан-харченко
александр вучич
нато
белград (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Ситуация крайне напряженная, я бы добавил, что ситуация подошла к критической черте, за которой возможен взрыв уже крупномасштабный", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Российский посол после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что сербский руководитель настроен решать проблему с Косово дипломатическим путем, готов к переговорам, но требует нейтральности Запада. При беспорядках на севере Косово и Метохии в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR.
https://ria.ru/20230530/mery-1875080851.html
косово
россия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, нато, белград (город)
В мире, Косово, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, НАТО, Белград (город)
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России
Посол России Боцан-Харченко: ситуация вокруг Косово подошла к критической черте