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Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России - РИА Новости, 30.05.2023
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16:04 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875112377.html
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России - РИА Новости, 30.05.2023
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:04
2023-05-30T16:04
в мире
косово
россия
александр боцан-харченко
александр вучич
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Ситуация крайне напряженная, я бы добавил, что ситуация подошла к критической черте, за которой возможен взрыв уже крупномасштабный", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Российский посол после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что сербский руководитель настроен решать проблему с Косово дипломатическим путем, готов к переговорам, но требует нейтральности Запада. При беспорядках на севере Косово и Метохии в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR.
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в мире, косово, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, нато, белград (город)
В мире, Косово, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, НАТО, Белград (город)
Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол России

Посол России Боцан-Харченко: ситуация вокруг Косово подошла к критической черте

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Косово подошла к критической черте, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Ситуация крайне напряженная, я бы добавил, что ситуация подошла к критической черте, за которой возможен взрыв уже крупномасштабный", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
ЕС может принять меры против Косово и Сербии, заявил Боррель
Вчера, 14:52
Российский посол после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что сербский руководитель настроен решать проблему с Косово дипломатическим путем, готов к переговорам, но требует нейтральности Запада.
При беспорядках на севере Косово и Метохии в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоРоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичНАТОБелград (город)
 
 
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