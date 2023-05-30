https://ria.ru/20230530/kosovo-1875102703.html
Китай призвал Приштину выполнять обязательства
Китай призвал Приштину выполнять обязательства - РИА Новости, 30.05.2023
Китай призвал Приштину выполнять обязательства
Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:49
2023-05-30T15:49
2023-05-30T15:49
в мире
китай
приштина
сербия
александр вучич
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874552903_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_0f100d4ecd13f12b48780595b36989c4.jpg
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила посол КНР в Сербии Чен Бо на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава сербского государства провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR. "Китайская сторона поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности и суверенитета и отвергает односторонние шаги временных структур в Приштине, которые призывает выполнять взятые на себя обязательства", - цитирует посла КНР администрация Вучича. Отмечается, что Чен Бо напомнила о заявлении МИД КНР с призывом к НАТО "искренне уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии".
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
китай
приштина
сербия
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874552903_28:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_2ac86b038a778dffd474859448a74d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, приштина, сербия, александр вучич, косово
В мире, Китай, Приштина, Сербия, Александр Вучич, Косово
Китай призвал Приштину выполнять обязательства
Посол Чен Бо: Китай призывает Приштину выполнять обязательства, против односторонних шагов
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила посол КНР в Сербии Чен Бо на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.
Глава сербского государства провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово
и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО
KFOR.
"Китайская сторона поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности и суверенитета и отвергает односторонние шаги временных структур в Приштине, которые призывает выполнять взятые на себя обязательства", - цитирует посла КНР администрация Вучича.
Отмечается, что Чен Бо напомнила о заявлении МИД КНР с призывом к НАТО "искренне уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии".
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне