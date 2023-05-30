https://ria.ru/20230530/kosovo-1875102703.html

Китай призвал Приштину выполнять обязательства

Китай призвал Приштину выполнять обязательства - РИА Новости, 30.05.2023

Китай призвал Приштину выполнять обязательства

Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:49

2023-05-30T15:49

2023-05-30T15:49

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китай

приштина

сербия

александр вучич

косово

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила посол КНР в Сербии Чен Бо на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава сербского государства провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR. "Китайская сторона поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности и суверенитета и отвергает односторонние шаги временных структур в Приштине, которые призывает выполнять взятые на себя обязательства", - цитирует посла КНР администрация Вучича. Отмечается, что Чен Бо напомнила о заявлении МИД КНР с призывом к НАТО "искренне уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии".

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

китай

приштина

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в мире, китай, приштина, сербия, александр вучич, косово