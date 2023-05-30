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Китай призвал Приштину выполнять обязательства - РИА Новости, 30.05.2023
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15:49 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875102703.html
Китай призвал Приштину выполнять обязательства
Китай призвал Приштину выполнять обязательства - РИА Новости, 30.05.2023
Китай призвал Приштину выполнять обязательства
Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:49
2023-05-30T15:49
в мире
китай
приштина
сербия
александр вучич
косово
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила посол КНР в Сербии Чен Бо на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава сербского государства провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR. "Китайская сторона поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности и суверенитета и отвергает односторонние шаги временных структур в Приштине, которые призывает выполнять взятые на себя обязательства", - цитирует посла КНР администрация Вучича. Отмечается, что Чен Бо напомнила о заявлении МИД КНР с призывом к НАТО "искренне уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии".
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в мире, китай, приштина, сербия, александр вучич, косово
В мире, Китай, Приштина, Сербия, Александр Вучич, Косово
Китай призвал Приштину выполнять обязательства

Посол Чен Бо: Китай призывает Приштину выполнять обязательства, против односторонних шагов

© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Официальный Пекин выступает против односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине и призывает их выполнять ранее взятые на себя обязательства, заявила посол КНР в Сербии Чен Бо на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.
Глава сербского государства провел во вторник встречу с китайским послом на фоне обострения в Косово и Метохии, где при беспорядках на севере края в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих контингента НАТО KFOR.
"Китайская сторона поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности и суверенитета и отвергает односторонние шаги временных структур в Приштине, которые призывает выполнять взятые на себя обязательства", - цитирует посла КНР администрация Вучича.
Отмечается, что Чен Бо напомнила о заявлении МИД КНР с призывом к НАТО "искренне уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии".
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В миреКитайПриштинаСербияАлександр ВучичКосово
 
 
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