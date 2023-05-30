https://ria.ru/20230530/kosovo-1875096989.html

Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово

Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации в Косово принял посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, рассказал ему о ситуации в Косово,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:42

2023-05-30T15:42

2023-05-30T15:47

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации в Косово принял посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, рассказал ему о ситуации в Косово, поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии."Посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко принял президент республики Сербии Александр Вучич. Глава государства подробно проинформировал посла о положении дел в сербском Автономном крае Косово и Метохия. Поблагодарил российскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии", - говорится в сообщении российского посольства в телеграм-канале.Боцан-Харченко в свою очередь выразил обеспокоенность ростом напряженности в Косово, резкой эскалацией антисербского насилия. Он также отметил, что односторонний подход властей Косово создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в регионе.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

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в мире, сербия, косово, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, нато