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Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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15:42 30.05.2023 (обновлено: 15:47 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875096989.html
Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово
Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации в Косово принял посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, рассказал ему о ситуации в Косово,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:42
2023-05-30T15:47
в мире
сербия
косово
россия
александр боцан-харченко
александр вучич
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации в Косово принял посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, рассказал ему о ситуации в Косово, поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии."Посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко принял президент республики Сербии Александр Вучич. Глава государства подробно проинформировал посла о положении дел в сербском Автономном крае Косово и Метохия. Поблагодарил российскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии", - говорится в сообщении российского посольства в телеграм-канале.Боцан-Харченко в свою очередь выразил обеспокоенность ростом напряженности в Косово, резкой эскалацией антисербского насилия. Он также отметил, что односторонний подход властей Косово создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в регионе.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
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в мире, сербия, косово, россия, александр боцан-харченко, александр вучич, нато
В мире, Сербия, Косово, Россия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, НАТО
Российский посол в Сербии выразил беспокойство из-за ситуации в Косово

Российский посол в Сербии Боцан-Харченко выразил беспокойство из-за ситуации в Косово

© Кадр видео очевидцаСтолкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
© Кадр видео очевидца
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне эскалации в Косово принял посла РФ в Белграде Александра Боцан-Харченко, рассказал ему о ситуации в Косово, поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.
"Посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко принял президент республики Сербии Александр Вучич. Глава государства подробно проинформировал посла о положении дел в сербском Автономном крае Косово и Метохия. Поблагодарил российскую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии", - говорится в сообщении российского посольства в телеграм-канале.
Боцан-Харченко в свою очередь выразил обеспокоенность ростом напряженности в Косово, резкой эскалацией антисербского насилия. Он также отметил, что односторонний подход властей Косово создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в регионе.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Власти Сербии сообщали, что пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
 
В миреСербияКосовоРоссияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичНАТО
 
 
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