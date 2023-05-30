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В городе Зубин-Поток спецназ переместил косовский флаг на этаж выше - РИА Новости, 30.05.2023
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14:40 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875076698.html
В городе Зубин-Поток спецназ переместил косовский флаг на этаж выше
В городе Зубин-Поток спецназ переместил косовский флаг на этаж выше - РИА Новости, 30.05.2023
В городе Зубин-Поток спецназ переместил косовский флаг на этаж выше
Местный спецназ на фоне протестов на севере Косово переместил флаг Косово со входа в здание муниципалитета города Зубин-Поток на этаж выше, а сербы водрузили... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:40
2023-05-30T14:40
в мире
косово
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Местный спецназ на фоне протестов на севере Косово переместил флаг Косово со входа в здание муниципалитета города Зубин-Поток на этаж выше, а сербы водрузили свой флаг прямо перед зданием, сообщил портал Albanian Daily News. "На фоне протестов и беспорядков на севере Косово на территории муниципалитета Зубин-Поток спецназ Косово убрал флаг Косово с входа в здание муниципалитета и разместил его этажом выше", - сообщил портал. После этого собравшиеся у здания косовские сербы поставили флаг Сербии прямо перед зданием муниципалитета. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам президента Сербии Александра Вучича, в понедельник в ходе разгона контингентом НАТО KFOR демонстраций косовских сербов перед зданиями органов местной власти на севере края пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875072095.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, НАТО
В городе Зубин-Поток спецназ переместил косовский флаг на этаж выше

В городе Зубин-Поток спецназ переместил косовский флаг на этаж выше из-за протестов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Местный спецназ на фоне протестов на севере Косово переместил флаг Косово со входа в здание муниципалитета города Зубин-Поток на этаж выше, а сербы водрузили свой флаг прямо перед зданием, сообщил портал Albanian Daily News.
"На фоне протестов и беспорядков на севере Косово на территории муниципалитета Зубин-Поток спецназ Косово убрал флаг Косово с входа в здание муниципалитета и разместил его этажом выше", - сообщил портал.
После этого собравшиеся у здания косовские сербы поставили флаг Сербии прямо перед зданием муниципалитета.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам президента Сербии Александра Вучича, в понедельник в ходе разгона контингентом НАТО KFOR демонстраций косовских сербов перед зданиями органов местной власти на севере края пострадали более 50 сербов и более 40 бойцов KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
Польские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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