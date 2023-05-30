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Приштина отказалась сменить мэров на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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14:32 30.05.2023 (обновлено: 17:07 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875072095.html
Приштина отказалась сменить мэров на севере Косово
Приштина отказалась сменить мэров на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Приштина отказалась сменить мэров на севере Косово
Власти Косово отвергли выдвинутое сербами требование отозвать косовоалбанских мэров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:32
2023-05-30T17:07
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти Косово отвергли выдвинутое сербами требование отозвать косовоалбанских мэров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации самопровозглашенной республики."Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры — единственные с законным правом занимать должности", — заявил он.В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии — Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче — прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали сербы, преимущественно населяющие этот регион. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от миссии НАТО срочно остановить насилие над сербами.Накануне тысячи косовских сербов собрались у зданий муниципалитетов в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, требуя отвести полицию и отозвать новоизбранных мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в Звечане начались беспорядки, силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. При этом пострадали более 50 сербов и около сорока натовских военнослужащих.
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Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич
Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич
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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, нато
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, НАТО
Приштина отказалась сменить мэров на севере Косово

Bloomberg: власти самопровозглашенного Косово отвергли требование сменить мэров

© AP Photo / Bojan SlavkovicПольские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
Польские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Польские военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти Косово отвергли выдвинутое сербами требование отозвать косовоалбанских мэров, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации самопровозглашенной республики.
"Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры — единственные с законным правом занимать должности", — заявил он.
В конце апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии — Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче — прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали сербы, преимущественно населяющие этот регион. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
На прошлой неделе Приштина попыталась ввести новых мэров в должности, что спровоцировало очередной виток напряженности. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от миссии НАТО срочно остановить насилие над сербами.
Накануне тысячи косовских сербов собрались у зданий муниципалитетов в Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке, требуя отвести полицию и отозвать новоизбранных мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в Звечане начались беспорядки, силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. При этом пострадали более 50 сербов и около сорока натовских военнослужащих.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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