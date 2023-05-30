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СМИ: в Косово отменили запланированные мероприятия учений НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
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14:29 30.05.2023 (обновлено: 14:45 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875071406.html
СМИ: в Косово отменили запланированные мероприятия учений НАТО
СМИ: в Косово отменили запланированные мероприятия учений НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ: в Косово отменили запланированные мероприятия учений НАТО
Власти Косово сообщили об отмене запланированных на 30 мая мероприятий в рамках учений НАТО Defender Europe 23, передает портал Albanian Daily News. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:29
2023-05-30T14:45
в мире
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нато
альбин курти
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти Косово сообщили об отмене запланированных на 30 мая мероприятий в рамках учений НАТО Defender Europe 23, передает портал Albanian Daily News."Сообщаем вам, что в связи с ситуацией на севере страны, запланированное на сегодня мероприятие в рамках международных учений Defender Europe 23 отменяется", - цитирует портал объявление властей Косово.Ранее этап учений Defender 2023 торжественно открыли на центральной площади Приштины, участвовали "президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, "премьер" Альбин Курти, "министр обороны" Арменд Мехай и командующий военизированными Силами безопасности Косово (СБК) Башким Яшари. Руководит учениями Европейское командование вооруженных сил США EUCOM, чьи представители также присутствовали. Мехай написал перед открытием в соцсетях, что "намерения ясны, армия (самопровозглашенной - ред.) республики Косово готова присоединиться к семье НАТО". Косовоалбанские силы участвуют в маневрах и миссиях альянса не в первый раз.По данным радио и телевидения Косово, контингент СБК из 1,3 тысячи бойцов будет одним из крупнейших. Вместе с ними в маневрах примут участие военные из Албании и Северной Македонии.Минобороны Сербии сообщило 21 мая, что страны НАТО не обращались к официальному Белграду за разрешением перед отправкой своих военных для участия в маневрах на территории Косово и Метохии. При этом, как и в предыдущие годы, армия Сербии была приглашена организаторами к участию, но приглашение не было принято Белградом, "так как задействование в учениях косовоалбанских СБК также грубо нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН".
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РИА Новости
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в мире, косово, нато, альбин курти, вооруженные силы сша, сербия, белград (город), eucom
В мире, Косово, НАТО, Альбин Курти, Вооруженные силы США, Сербия, Белград (город), EUCOM
СМИ: в Косово отменили запланированные мероприятия учений НАТО

Albanian Daily News: в Косово отменили запланированные на 30 мая мероприятия учений НАТО

© AP Photo / Dejan SimicevicПолиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти Косово сообщили об отмене запланированных на 30 мая мероприятий в рамках учений НАТО Defender Europe 23, передает портал Albanian Daily News.
"Сообщаем вам, что в связи с ситуацией на севере страны, запланированное на сегодня мероприятие в рамках международных учений Defender Europe 23 отменяется", - цитирует портал объявление властей Косово.
Ранее этап учений Defender 2023 торжественно открыли на центральной площади Приштины, участвовали "президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, "премьер" Альбин Курти, "министр обороны" Арменд Мехай и командующий военизированными Силами безопасности Косово (СБК) Башким Яшари. Руководит учениями Европейское командование вооруженных сил США EUCOM, чьи представители также присутствовали. Мехай написал перед открытием в соцсетях, что "намерения ясны, армия (самопровозглашенной - ред.) республики Косово готова присоединиться к семье НАТО". Косовоалбанские силы участвуют в маневрах и миссиях альянса не в первый раз.
По данным радио и телевидения Косово, контингент СБК из 1,3 тысячи бойцов будет одним из крупнейших. Вместе с ними в маневрах примут участие военные из Албании и Северной Македонии.
Минобороны Сербии сообщило 21 мая, что страны НАТО не обращались к официальному Белграду за разрешением перед отправкой своих военных для участия в маневрах на территории Косово и Метохии. При этом, как и в предыдущие годы, армия Сербии была приглашена организаторами к участию, но приглашение не было принято Белградом, "так как задействование в учениях косовоалбанских СБК также грубо нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН".
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В миреКосовоНАТОАльбин КуртиВооруженные силы СШАСербияБелград (город)EUCOM
 
 
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