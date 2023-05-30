https://ria.ru/20230530/kosovo-1875059051.html
В МИД призвали Запад повлиять на косовского премьера Курти
В МИД призвали Запад повлиять на косовского премьера Курти - РИА Новости, 30.05.2023
В МИД призвали Запад повлиять на косовского премьера Курти
Российская сторона призывает Запад не провоцировать Белград в ситуации вокруг Косово и повлиять на "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:40
2023-05-30T13:40
2023-05-30T13:40
в мире
косово
россия
приштина
альбин курти
мария захарова
александр вучич
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская сторона призывает Запад не провоцировать Белград в ситуации вокруг Косово и повлиять на "премьера" самопровозглашенной республики Альбина Курти, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. "Повлиять на "премьера" Курти и его окружение нетрудно – достаточно задействовать столь любимый США и Евросоюзом рычаг "санкций", только на этот раз – оправданно. И не провоцировать Белград, который был вынужден объявить полную боеготовность армии и выдвинуть ее к административной линии с Косово под риском вновь подвергнуться обвинениям в "нагнетании", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства. "Западной "квинте", которая теперь картинно возмущается самоуправством своих подопечных в Приштине и судорожно пытается призвать их к порядку, следовало раньше просчитывать последствия рассаживания по четырем северным общинам никого не представляющих "мэров"-албанцев. Тем не менее дать обратный ход в истории с фальшивыми муниципальными выборами 23 апреля еще не поздно, если западников действительно заботят мир и стабильность", - подчеркнули в МИД РФ. Власти Приштины попытались поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы. 26 мая бойцы косовской полиции силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, начались столкновения. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов, за ними находились крупные силы косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича, пострадали 52 серба и 41 боец KFOR.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875055089.html
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875058220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, приштина, альбин курти, мария захарова, александр вучич, нато
В мире, Косово, Россия, Приштина, Альбин Курти, Мария Захарова, Александр Вучич, НАТО
В МИД призвали Запад повлиять на косовского премьера Курти
В МИД призвали Запад не провоцировать сербов, а повлиять на косовского премьера Курти