https://ria.ru/20230530/kosovo-1875058220.html

Силы НАТО KFOR стали фактором эскалации в Косово, заявили в МИД

Силы НАТО KFOR стали фактором эскалации в Косово, заявили в МИД - РИА Новости, 30.05.2023

Силы НАТО KFOR стали фактором эскалации в Косово, заявили в МИД

Контингент НАТО KFOR стал фактором эскалации ситуации в Косово, миротворцы показали свой непрофессионализм, говорится в заявлении официального представителя МИД РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:35

2023-05-30T13:35

2023-05-30T13:35

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Контингент НАТО KFOR стал фактором эскалации ситуации в Косово, миротворцы показали свой непрофессионализм, говорится в заявлении официального представителя МИД России Мария Захарова. "Кризисная ситуация в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, которая вполне поддавалась спокойному компромиссному разрешению, оказалась не по зубам "миротворцам" натовских Сил для Косово (СДК). Они не просто показали свой непрофессионализм, но и сами стали источником ненужного насилия, фактором эскалации", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства. "Селективное отношение Запада к предписаниям резолюции Совета Безопасности ООН 1244, из которых всерьез воспринимается лишь силовое присутствие в крае, привело к тому, что в НАТО сложилось глубоко превратное понимание функций СДК. Оно контрастирует с декларируемым статусно-нейтральным подходом, давно превратившимся в фикцию. На деле контингент НАТО ни разу по-настоящему не защитил краевых сербов, а вместо этого обслуживает ущербный статус-кво – с разгулом косовоалбанского экстремизма и антисербскими этническими чистками. Ни о каком доверии и, тем более, лояльности сербов в таких условиях говорить невозможно", - подчеркнула она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, косово, мария захарова, нато, оон, сдк, в мире