https://ria.ru/20230530/kosovo-1875055744.html
Вучич назвал условие для переговоров с Приштиной
Вучич назвал условие для переговоров с Приштиной - РИА Новости, 30.05.2023
Вучич назвал условие для переговоров с Приштиной
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:25
2023-05-30T13:25
2023-05-30T13:44
в мире
косово
сербия
приштина
россия
александр вучич
александр боцан-харченко
евросоюз
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко во вторник в свете обострения в Косово и Метохии (КиМ) заявил, что Белград будет стараться сохранять мир и стабильность в регионе и требует обеспечить гарантии безопасности для сербов в крае."Я оповестил посла Боцан-Харченко об эскалации насилия и грубой дискриминации сербов в КиМ. Сербия, вопреки грубейшему нарушению всех международных соглашений, будет работать над сохранением мира и стабильности, требуя срочного принятия мер, которые бы гарантировали безопасность сербов в КиМ, что является условием для любого дальнейшего разговора с представителями временных структур в Приштине", - написал Вучич в соцсетях.Ранее во вторник он встретился с послами Квинты (США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии и призвал их повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, приштина, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, евросоюз
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Евросоюз
Вучич назвал условие для переговоров с Приштиной
Вучич назвал безопасность сербов в Косово условием для дальнейших переговоров с Приштиной