https://ria.ru/20230530/kosovo-1875055089.html

В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово

В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово

В ситуации с обострением в Косово необходимы решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:23

2023-05-30T13:23

2023-05-30T13:23

в мире

косово

приштина

россия

мария захарова

александр вучич

нато

сербия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ситуации с обострением в Косово необходимы решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время "отселить" новоявленных "мэров" из зданий муниципалитетов в другие объекты", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства. "Задача номер один по-прежнему – создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. Это ключевое условие для диалога, который единственный дает шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность", - подчеркнули в МИД РФ. Власти Приштины попытались поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы. 26 мая бойцы косовской полиции силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, начались столкновения. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов, за ними находились крупные силы косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича, пострадали 52 серба и 41 боец KFOR.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875050571.html

https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html

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приштина

россия

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, приштина, россия, мария захарова, александр вучич, нато, сербия