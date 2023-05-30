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В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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13:23 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875055089.html
В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово
В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово
В ситуации с обострением в Косово необходимы решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:23
2023-05-30T13:23
в мире
косово
приштина
россия
мария захарова
александр вучич
нато
сербия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ситуации с обострением в Косово необходимы решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время "отселить" новоявленных "мэров" из зданий муниципалитетов в другие объекты", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства. "Задача номер один по-прежнему – создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. Это ключевое условие для диалога, который единственный дает шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность", - подчеркнули в МИД РФ. Власти Приштины попытались поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы. 26 мая бойцы косовской полиции силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, начались столкновения. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов, за ними находились крупные силы косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича, пострадали 52 серба и 41 боец KFOR.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875050571.html
https://ria.ru/20230530/revolyutsiya-1875037172.html
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в мире, косово, приштина, россия, мария захарова, александр вучич, нато, сербия
В мире, Косово, Приштина, Россия, Мария Захарова, Александр Вучич, НАТО, Сербия
В МИД призвали к решительным шагам по деэскалации в Косово

МИД: нужны решительные шаги по деэскалации в Косово, а не полумеры, предлагаемые США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В ситуации с обострением в Косово необходимы решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время "отселить" новоявленных "мэров" из зданий муниципалитетов в другие объекты", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово
Вчера, 13:11
"Задача номер один по-прежнему – создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя. Это ключевое условие для диалога, который единственный дает шанс обеспечить в регионе стабильность и безопасность", - подчеркнули в МИД РФ.
Власти Приштины попытались поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, которые бойкотировали местные сербы. 26 мая бойцы косовской полиции силой заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Местные сербы пытались не допустить туда косовоалбанских силовиков и чиновников, начались столкновения. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов, за ними находились крупные силы косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича, пострадали 52 серба и 41 боец KFOR.
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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В миреКосовоПриштинаРоссияМария ЗахароваАлександр ВучичНАТОСербия
 
 
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