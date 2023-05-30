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В Косово пострадали 30 миротворцев миссии НАТО
В Косово пострадали 30 миротворцев миссии НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
В Косово пострадали 30 миротворцев миссии НАТО
в Twitter, что в понедельник из-за столкновений в Звечане в Косово пострадали 30 миротворцев, среди них 11 итальянцев и 19 венгров. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:18
2023-05-30T13:18
2023-05-30T13:18
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Миссия НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заявила в Twitter, что в понедельник из-за столкновений в Звечане в Косово пострадали 30 миротворцев, среди них 11 итальянцев и 19 венгров. "Число миротворцев, получивших ранения во время вчерашнего неспровоцированного насилия в муниципалитете Звечан, составляет 30 человек. Одиннадцать солдат из итальянского контингента и 19 из венгерского контингента получили множественные ранения, включая переломы и ожоги из-за самодельных взрывных устройств", - говорится в заявлении KFOR.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что пятнадцать венгерских военных из контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR нуждались в госпитализации, решение об их замене на других венгерских военнослужащих пока не принято. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно данным властей Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, нато
В мире, Косово, Сербия, НАТО
В Косово пострадали 30 миротворцев миссии НАТО
Миссия НАТО в Косово сообщила о 30 пострадавших миротворцах из-за столкновений в Звечане