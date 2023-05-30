https://ria.ru/20230530/kosovo-1875050571.html

В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово

В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово

Министерство иностранных дел России призывает Запад прекратить возлагать ответственность за эскалацию в Косово на сербов, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:11

2023-05-30T13:11

2023-05-30T13:20

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призывает Запад прекратить возлагать ответственность за эскалацию в Косово на сербов, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой."Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства."Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230530/kfor-1875040589.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, косово, сша