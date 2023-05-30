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В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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13:11 30.05.2023 (обновлено: 13:20 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875050571.html
В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово
В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово
Министерство иностранных дел России призывает Запад прекратить возлагать ответственность за эскалацию в Косово на сербов, говорится в заявлении официального... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:11
2023-05-30T13:20
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призывает Запад прекратить возлагать ответственность за эскалацию в Косово на сербов, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой."Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства."Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало", - подчеркнула она.
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в мире, россия, косово, сша
В мире, Россия, Косово, США
В МИД призвали прекратить обвинять сербов в эскалации ситуации в Косово

МИД призвал прекратить возлагать ответственность за ситуацию в Косово на сербов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел России призывает Запад прекратить возлагать ответственность за эскалацию в Косово на сербов, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Призываем Запад заглушить, наконец, свою лживую пропаганду, прекратить возлагать ответственность за инциденты в Косово на доведенных до отчаяния сербов, которые мирно, без оружия в руках пытаются отстоять свои законные права и свободы", - говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте дипведомства.
"Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало", - подчеркнула она.
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