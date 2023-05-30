https://ria.ru/20230530/kosovo-1875032530.html
Раненных в Косово венгерских военных госпитализировали, заявил Сийярто
Раненных в Косово венгерских военных госпитализировали, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.05.2023
Раненных в Косово венгерских военных госпитализировали, заявил Сийярто
Пятнадцать венгерских военных из контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR нуждались в госпитализации, решение об их замене на других венгерских военнослужащих... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:20
2023-05-30T12:20
2023-05-30T12:35
венгрия
косово
в мире
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Пятнадцать венгерских военных из контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR нуждались в госпитализации, решение об их замене на других венгерских военнослужащих пока не принято, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Что касается состояния раненых венгерских солдат, 15 раненых нуждались в госпитализации, к счастью, погибших нет. Врачебная бригада, отправленная министерством обороны (Венгрии), примет решение, кому необходима транспортировка в Венгрию, а кому достаточно будет ухода на месте", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в социальной сети Facebook*.По его словам, пока нет решения, будут ли отправлены на замену раненым в миссию KFOR другие венгерские военные.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно данным властей Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, косово, в мире, петер сийярто
Венгрия, Косово, В мире, Петер Сийярто
Раненных в Косово венгерских военных госпитализировали, заявил Сийярто
Сийярто заявил, что 15 раненных в Косово венгерских военных госпитализировали
БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Пятнадцать венгерских военных из контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR нуждались в госпитализации, решение об их замене на других венгерских военнослужащих пока не принято, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается состояния раненых венгерских солдат, 15 раненых нуждались в госпитализации, к счастью, погибших нет. Врачебная бригада, отправленная министерством обороны (Венгрии), примет решение, кому необходима транспортировка в Венгрию, а кому достаточно будет ухода на месте", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в социальной сети Facebook*.
По его словам, пока нет решения, будут ли отправлены на замену раненым в миссию KFOR другие венгерские военные.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно данным властей Сербии
, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Состояние получившего ранение в Косово серба остается серьезным