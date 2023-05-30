https://ria.ru/20230530/kosovo-1875021542.html

Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем

Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем - РИА Новости, 30.05.2023

Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем

Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:35

2023-05-30T11:35

2023-05-30T11:35

в мире

сербия

косово

нато

альбин курти

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти "хотел поджечь" весь регион Западных Балкан. Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR. "Балканский пироман Курти вчера хотел поджечь не только КиМ, но и весь регион. Результат конфликта, в который он хотел нас всех втянуть, - с сербской стороны ранено 52 гражданина, из них три тяжело, у KFOR - 41 военнослужащий, трое тяжело раненых. Выделю случай Драгиши Галяка, который получил две пули от стрелявшего бойца (косовского спецподразделения полиции - ред.) ROSU. Он ранен со спины, когда бежал от слезоточивого газа, после того как сидел и мирно протестовал", - заявил Петкович в эфире Радио и телевидения Сербии. "Посмотрите, что происходило в выходные, в пятницу. Введение ложных мэров в четыре муниципалитета КиМ. Всем ясно, что он (Курти - ред.) хочет конфликта, беспорядков и разжечь войну, потому что это единственный способ избежать выполнения обязательств по Брюссельскому соглашению - формирования Сообщества сербских общин", - подчеркнул директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875020368.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, нато, альбин курти