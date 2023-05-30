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Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем - РИА Новости, 30.05.2023
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11:35 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875021542.html
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем - РИА Новости, 30.05.2023
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем
Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:35
2023-05-30T11:35
в мире
сербия
косово
нато
альбин курти
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти "хотел поджечь" весь регион Западных Балкан. Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR. "Балканский пироман Курти вчера хотел поджечь не только КиМ, но и весь регион. Результат конфликта, в который он хотел нас всех втянуть, - с сербской стороны ранено 52 гражданина, из них три тяжело, у KFOR - 41 военнослужащий, трое тяжело раненых. Выделю случай Драгиши Галяка, который получил две пули от стрелявшего бойца (косовского спецподразделения полиции - ред.) ROSU. Он ранен со спины, когда бежал от слезоточивого газа, после того как сидел и мирно протестовал", - заявил Петкович в эфире Радио и телевидения Сербии. "Посмотрите, что происходило в выходные, в пятницу. Введение ложных мэров в четыре муниципалитета КиМ. Всем ясно, что он (Курти - ред.) хочет конфликта, беспорядков и разжечь войну, потому что это единственный способ избежать выполнения обязательств по Брюссельскому соглашению - формирования Сообщества сербских общин", - подчеркнул директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875020368.html
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в мире, сербия, косово, нато, альбин курти
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Альбин Курти
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем

Представитель властей Сербии назвал косовского премьера Альбина Курти поджигателем Балкан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти "хотел поджечь" весь регион Западных Балкан.
Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR.
Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово
Вчера, 11:31
"Балканский пироман Курти вчера хотел поджечь не только КиМ, но и весь регион. Результат конфликта, в который он хотел нас всех втянуть, - с сербской стороны ранено 52 гражданина, из них три тяжело, у KFOR - 41 военнослужащий, трое тяжело раненых. Выделю случай Драгиши Галяка, который получил две пули от стрелявшего бойца (косовского спецподразделения полиции - ред.) ROSU. Он ранен со спины, когда бежал от слезоточивого газа, после того как сидел и мирно протестовал", - заявил Петкович в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Посмотрите, что происходило в выходные, в пятницу. Введение ложных мэров в четыре муниципалитета КиМ. Всем ясно, что он (Курти - ред.) хочет конфликта, беспорядков и разжечь войну, потому что это единственный способ избежать выполнения обязательств по Брюссельскому соглашению - формирования Сообщества сербских общин", - подчеркнул директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
Военнослужащие миротворческой миссии KFOR в Косово и косовские полицейские у муниципального здания в городе Звечан - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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В миреСербияКосовоНАТОАльбин Курти
 
 
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