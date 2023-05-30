https://ria.ru/20230530/kosovo-1875021542.html
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем - РИА Новости, 30.05.2023
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем
Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:35
2023-05-30T11:35
2023-05-30T11:35
в мире
сербия
косово
нато
альбин курти
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти "хотел поджечь" весь регион Западных Балкан. Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR. "Балканский пироман Курти вчера хотел поджечь не только КиМ, но и весь регион. Результат конфликта, в который он хотел нас всех втянуть, - с сербской стороны ранено 52 гражданина, из них три тяжело, у KFOR - 41 военнослужащий, трое тяжело раненых. Выделю случай Драгиши Галяка, который получил две пули от стрелявшего бойца (косовского спецподразделения полиции - ред.) ROSU. Он ранен со спины, когда бежал от слезоточивого газа, после того как сидел и мирно протестовал", - заявил Петкович в эфире Радио и телевидения Сербии. "Посмотрите, что происходило в выходные, в пятницу. Введение ложных мэров в четыре муниципалитета КиМ. Всем ясно, что он (Курти - ред.) хочет конфликта, беспорядков и разжечь войну, потому что это единственный способ избежать выполнения обязательств по Брюссельскому соглашению - формирования Сообщества сербских общин", - подчеркнул директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875020368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, нато, альбин курти
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Альбин Курти
Представитель властей Сербии сравнил косовского премьера с поджигателем
Представитель властей Сербии назвал косовского премьера Альбина Курти поджигателем Балкан
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти "хотел поджечь" весь регион Западных Балкан.
Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО
KFOR.
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово
"Балканский пироман Курти вчера хотел поджечь не только КиМ, но и весь регион. Результат конфликта, в который он хотел нас всех втянуть, - с сербской стороны ранено 52 гражданина, из них три тяжело, у KFOR - 41 военнослужащий, трое тяжело раненых. Выделю случай Драгиши Галяка, который получил две пули от стрелявшего бойца (косовского спецподразделения полиции - ред.) ROSU. Он ранен со спины, когда бежал от слезоточивого газа, после того как сидел и мирно протестовал", - заявил Петкович в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Посмотрите, что происходило в выходные, в пятницу. Введение ложных мэров в четыре муниципалитета КиМ. Всем ясно, что он (Курти - ред.) хочет конфликта, беспорядков и разжечь войну, потому что это единственный способ избежать выполнения обязательств по Брюссельскому соглашению - формирования Сообщества сербских общин", - подчеркнул директор Канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы.
Состояние получившего ранение в Косово серба остается серьезным