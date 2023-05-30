Рейтинг@Mail.ru
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 30.05.2023 (обновлено: 12:31 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875020368.html
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово
Президент Сербии Александр Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину, чтобы та отозвала албанских мэров и полицейский спецназ из городов на севере... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:31
2023-05-30T12:31
в мире
косово
сербия
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875024073_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4770fcde85564363237ea4c3ba7bb3ef.jpg
БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину, чтобы та отозвала албанских мэров и полицейский спецназ из городов на севере Косово. Об этом он написал в соцсетях.Президент встретился с послами стран "Квинты" (США, Великобритании, Германии, Франции и Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии. При этом присутствовали также министр обороны Милош Вучевич и начальник Генштаба Милан Мойсилович."С послами стран "Квинты" я разговаривал о нынешних событиях в Косово и Метохии и отметил, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что нас отдаляет от мира и стабильности в регионе. Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии", — заявил Вучич.Накануне тысячи косовских сербов собрались у зданий органов местной власти в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток и потребовали отвести полицию и отозвать косовоалбанских мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба (трое из них получили тяжелые ранения), а со стороны KFOR — 41 боец, в основном венгры и итальянцы.Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, в которых проживают преимущественно сербы, — Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы массово игнорировали. И хотя явка на голосование не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874986054.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич
Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич
2023-05-30T11:31
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875024073_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d12ef60faab4c70bbc103f99e3db62b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, александр вучич
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич
Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово

Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово и отвести спецназ

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину, чтобы та отозвала албанских мэров и полицейский спецназ из городов на севере Косово. Об этом он написал в соцсетях.
Президент встретился с послами стран "Квинты" (США, Великобритании, Германии, Франции и Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии. При этом присутствовали также министр обороны Милош Вучевич и начальник Генштаба Милан Мойсилович.
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Эксперт рассказал, почему Запад пытается накалить ситуацию в Косово
Вчера, 09:45
"С послами стран "Квинты" я разговаривал о нынешних событиях в Косово и Метохии и отметил, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что нас отдаляет от мира и стабильности в регионе. Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии", — заявил Вучич.
Накануне тысячи косовских сербов собрались у зданий органов местной власти в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток и потребовали отвести полицию и отозвать косовоалбанских мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
Во время столкновений пострадали 52 серба (трое из них получили тяжелые ранения), а со стороны KFOR — 41 боец, в основном венгры и итальянцы.

Обострение в Косово

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, в которых проживают преимущественно сербы, — Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы массово игнорировали. И хотя явка на голосование не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
Инфографика
Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
 
В миреКосовоСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала