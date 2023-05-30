https://ria.ru/20230530/kosovo-1875020368.html

Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово

Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Вучич призвал Запад отозвать албанских мэров на севере Косово

Президент Сербии Александр Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину, чтобы та отозвала албанских мэров и полицейский спецназ из городов на севере... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:31

2023-05-30T11:31

2023-05-30T12:31

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сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину, чтобы та отозвала албанских мэров и полицейский спецназ из городов на севере Косово. Об этом он написал в соцсетях.Президент встретился с послами стран "Квинты" (США, Великобритании, Германии, Франции и Италии) и главой постоянной делегации Евросоюза в Сербии. При этом присутствовали также министр обороны Милош Вучевич и начальник Генштаба Милан Мойсилович."С послами стран "Квинты" я разговаривал о нынешних событиях в Косово и Метохии и отметил, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что нас отдаляет от мира и стабильности в регионе. Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины — условие для сохранения мира в Косово и Метохии", — заявил Вучич.Накануне тысячи косовских сербов собрались у зданий органов местной власти в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток и потребовали отвести полицию и отозвать косовоалбанских мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба (трое из них получили тяжелые ранения), а со стороны KFOR — 41 боец, в основном венгры и итальянцы.Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, в которых проживают преимущественно сербы, — Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы массово игнорировали. И хотя явка на голосование не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1874986054.html

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Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич Полиция и протестующие в муниципалитетах Звечан и Лепосавич 2023-05-30T11:31 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, сербия, александр вучич