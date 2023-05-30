https://ria.ru/20230530/kosovo-1875019075.html
Состояние получившего ранение в Косово серба остается серьезным
Состояние получившего ранение в Косово серба остается серьезным - РИА Новости, 30.05.2023
Состояние получившего ранение в Косово серба остается серьезным
Состояние серба, получившего тяжелое огнестрельное ранение в результате стрельбы полиции самопровозглашенного Косово, остается серьезным, после операции и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:27
2023-05-30T11:27
2023-05-30T11:27
в мире
сербия
косово
косовска-митровица
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Состояние серба, получившего тяжелое огнестрельное ранение в результате стрельбы полиции самопровозглашенного Косово, остается серьезным, после операции и переливания крови он продолжает лечение в интенсивной терапии, заявил РИА Новости директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Златан Элек. Доктор Элек в ночь на вторник сообщил, что врачи борются за жизнь получившего два огнестрельных ранения при столкновениях с полицией и военными миссии НАТО на севере Косово серба Драгиши Галяка, большинство из 52 раненых получили травмы от резиновых пуль, светошумовых гранат и ударов. "Тяжело раненный (50-летний) Драгиша Галяк прооперирован вчера вечером, находится в отделении интенсивной терапии с двумя огнестрельными ранениями, нанесенными боевыми патронами сотрудником косовской полиции, - в левой стороне тазобедренной кости и в районе указательного пальца левой руки. Ему ночью переливали кровь, он проходит курс интенсивной терапии, его состояние остается серьезным", - заявил директор больницы в разговоре с агентством во вторник. "К сожалению, тяжелые травмы получили и доктор Драгиша Милович, и (экс-глава поселка Рударе) Часлав Софрониевич. Они еще вчера отказались от больничного лечения и вернулись к своему народу, Милович с травмами от ударов грудной клетки, плеч, шеи, живота, конечностей. Софрониевич получил еще и травмы от резиновых пуль", - указал доктор Элек. Замдиректора больницы Драгиша Милович неоднократно избирался главой муниципалитета Звечан и, по словам президента Сербии Александра Вучича, - один из самых уважаемых людей в Косово и Метохии. Он и Софрониевич являются "ветеранами" баррикад и столкновений с натовским контингентом. В 2011 году глава Звечана Милович и глава местного самоуправления поселка Рударе Софрониевич лето и осень провели на баррикадах, которые воздвигли местные сербы на трассах из-за попыток KFOR занять КПП Ярине и Брняк на севере края. Часлав Софрониевич тогда из-за ночных стычек с военными альянса встречал российских журналистов с пластырем на сломанном носу и объяснял, что жестче всего действуют американские и немецкие "миротворцы". В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874971821.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874943569.html
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874796917.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, косовска-митровица, александр вучич, нато
В мире, Сербия, Косово, Косовска-Митровица, Александр Вучич, НАТО
Состояние получившего ранение в Косово серба остается серьезным
Состояние получившего огнестрельное ранение в Косово серба остается серьезным
БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Состояние серба, получившего тяжелое огнестрельное ранение в результате стрельбы полиции самопровозглашенного Косово, остается серьезным, после операции и переливания крови он продолжает лечение в интенсивной терапии, заявил РИА Новости директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Златан Элек.
Доктор Элек в ночь на вторник сообщил, что врачи борются за жизнь получившего два огнестрельных ранения при столкновениях с полицией и военными миссии НАТО
на севере Косово серба Драгиши Галяка, большинство из 52 раненых получили травмы от резиновых пуль, светошумовых гранат и ударов.
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"Тяжело раненный (50-летний) Драгиша Галяк прооперирован вчера вечером, находится в отделении интенсивной терапии с двумя огнестрельными ранениями, нанесенными боевыми патронами сотрудником косовской полиции, - в левой стороне тазобедренной кости и в районе указательного пальца левой руки. Ему ночью переливали кровь, он проходит курс интенсивной терапии, его состояние остается серьезным", - заявил директор больницы в разговоре с агентством во вторник.
"К сожалению, тяжелые травмы получили и доктор Драгиша Милович, и (экс-глава поселка Рударе) Часлав Софрониевич. Они еще вчера отказались от больничного лечения и вернулись к своему народу, Милович с травмами от ударов грудной клетки, плеч, шеи, живота, конечностей. Софрониевич получил еще и травмы от резиновых пуль", - указал доктор Элек.
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Замдиректора больницы Драгиша Милович неоднократно избирался главой муниципалитета Звечан и, по словам президента Сербии Александра Вучича
, - один из самых уважаемых людей в Косово и Метохии. Он и Софрониевич являются "ветеранами" баррикад и столкновений с натовским контингентом. В 2011 году глава Звечана Милович и глава местного самоуправления поселка Рударе Софрониевич лето и осень провели на баррикадах, которые воздвигли местные сербы на трассах из-за попыток KFOR занять КПП Ярине и Брняк на севере края. Часлав Софрониевич тогда из-за ночных стычек с военными альянса встречал российских журналистов с пластырем на сломанном носу и объяснял, что жестче всего действуют американские и немецкие "миротворцы".
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.
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