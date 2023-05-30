https://ria.ru/20230530/kosovo-1875016325.html

Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово

Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово - РИА Новости, 30.05.2023

Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово

Постпред РФ при междугородных организациях в Вене напомнил в своем Telegram-канале о праве Белграда вернуть ограниченное количество своих полицейских и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:20

2023-05-30T11:20

2023-05-30T11:55

в мире

косово

белград (город)

нато

сербия

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Постпред РФ при междугородных организациях в Вене напомнил в своем Telegram-канале о праве Белграда вернуть ограниченное количество своих полицейских и военнослужащих в Косово. "В свете текущей ситуации в Косово было бы полезно напомнить, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Белград сохраняет за собой право вернуть ограниченное количество своих полицейских и военнослужащих в этот регион", - написал Ульянов. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По данным властей, пострадали 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены. Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

косово

белград (город)

сербия

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Ольга Фомченкова

в мире, косово, белград (город), нато, сербия, михаил ульянов (дипломат)