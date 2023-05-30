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Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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11:20 30.05.2023 (обновлено: 11:55 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1875016325.html
Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово
Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово
Постпред РФ при междугородных организациях в Вене напомнил в своем Telegram-канале о праве Белграда вернуть ограниченное количество своих полицейских и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:20
2023-05-30T11:55
в мире
косово
белград (город)
нато
сербия
михаил ульянов (дипломат)
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ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Постпред РФ при междугородных организациях в Вене напомнил в своем Telegram-канале о праве Белграда вернуть ограниченное количество своих полицейских и военнослужащих в Косово. "В свете текущей ситуации в Косово было бы полезно напомнить, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Белград сохраняет за собой право вернуть ограниченное количество своих полицейских и военнослужащих в этот регион", - написал Ульянов. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По данным властей, пострадали 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены. Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, белград (город), нато, сербия, михаил ульянов (дипломат)
В мире, Косово, Белград (город), НАТО, Сербия, Михаил Ульянов (дипломат)
Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть своих полицейских в Косово

Ульянов напомнил о праве Белграда вернуть ограниченное число своих полицейских в Косово

© Фото : Министарство унутрашњих послова Републике СрбијеПолиция Сербии
Полиция Сербии - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Полиция Сербии. Архивное фото
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ВЕНА, 30 мая - РИА Новости. Постпред РФ при междугородных организациях в Вене напомнил в своем Telegram-канале о праве Белграда вернуть ограниченное количество своих полицейских и военнослужащих в Косово.
«
"В свете текущей ситуации в Косово было бы полезно напомнить, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Белград сохраняет за собой право вернуть ограниченное количество своих полицейских и военнослужащих в этот регион", - написал Ульянов.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Белград стравили с НАТО. Сербы готовятся к войне
29 мая, 23:32
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
По данным властей, пострадали 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
Жители муниципалитетов Лепосавич и Звечан на севере Косово во вторник снова собираются перед зданиями муниципалитетов с требованием отозвать косовоалбанских мэров и отвести силы спецназа полиции самопровозглашенной республики. От полицейских их отделяют кордоны миссии НАТО KFOR.
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