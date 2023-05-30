https://ria.ru/20230530/kosovo-1875013035.html

В Косово трех венгерских военных из KFOR ранили во время беспорядков

В Косово трех венгерских военных из KFOR ранили во время беспорядков - РИА Новости, 30.05.2023

В Косово трех венгерских военных из KFOR ранили во время беспорядков

Трое венгерских военнослужащих из контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR получили не опасные для жизни огнестрельные ранения в ходе столкновений на севере... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:10

2023-05-30T11:10

2023-05-30T11:32

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сербия

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венгрия

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Трое венгерских военнослужащих из контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR получили не опасные для жизни огнестрельные ранения в ходе столкновений на севере края в понедельник, всего травмированы 30 натовских военных, заявила миссия Североатлантического альянса в крае.Директор Клинико-больничного центра северной Косовска-Митровицы Златан Элек заявил во вторник РИА Новости, что состояние серба, получившего тяжелое огнестрельное ранение в результате стрельбы полиции самопровозглашенного Косово, остается серьезным, большинство из 52 раненых сербов получили травмы от резиновых пуль, светошумовых гранат и ударов."Всего 30 военнослужащих сил под эгидой НАТО в Косово и Метохии, 11 из итальянского и 19 из венгерского контингента, получили множественные травмы, переломы и ожоги от самодельных взрывных и зажигательных устройств. Трое венгерских военных получили огнестрельные ранения, не опасные для жизни", - говорится в сообщении миссии НАТО, доставленном агентству Танюг. Кто и откуда стрелял по натовцам, не уточняется.В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. Согласно властей Сербии пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев серьезно ранены.

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875016325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

косово, в мире, сербия, нато, венгрия