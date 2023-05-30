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Эксперт рассказал, почему Запад пытается накалить ситуацию в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
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09:45 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874986054.html
Эксперт рассказал, почему Запад пытается накалить ситуацию в Косово
Эксперт рассказал, почему Запад пытается накалить ситуацию в Косово - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперт рассказал, почему Запад пытается накалить ситуацию в Косово
Разжигая конфликт в Косово, Вашингтон стремится повлиять на Белград из-за его тесных связей с Москвой, президенту Сербии Александру Вучичу необходимо "заявить... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:45
2023-05-30T09:45
в мире
сербия
косово
александр вучич
брикс
нато
одкб
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разжигая конфликт в Косово, Вашингтон стремится повлиять на Белград из-за его тесных связей с Москвой, президенту Сербии Александру Вучичу необходимо "заявить во всеуслышание" о пророссийской политике и инициировать присоединение к ОДКБ, заявил РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам Вучича, пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, силовики задержали еще четырех сербов. Согласно данным Вучича, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены. "Тенденция на связи с Россией Западу не нравится, и конечно, Запад будет делать все, чтобы ситуация накалялась. Сейчас в этих условиях Запад ищет любой предлог, для Запада, для США, принципиально важными являются эти разгорающиеся конфликты. Точно так же, как конфликт на Украине. Конечно, если вспыхнут сейчас Балканы – для американцев – это очень хорошо, они будут "стричь купоны", это все прекрасно понимают… Понятно, что Запад взял курс на тотальное подчинение всех", - заявил эксперт. Гусев отметил, что в противовес давлению коллективного Запада Сербия могла бы поднять вопрос о своем членстве как в ОДКБ, так и в БРИКС и ШОС. "Запад подзуживает постоянно, он провоцирует постоянно… Мой совет все-таки прочно встать на две ноги и заявить во всеуслышание, что за Сербией стоит Россия… Мы же предлагали еще несколько лет тому назад войти Сербии в ОДКБ, в БРИКС, в ШОС – те структуры, где Россия имеет сильный вес. В ОДКБ войти сам Бог велел, тогда никакой KFOR, никакое НАТО, даже пальчиком не сможет пошевелить", - добавил он, отметив, что президент Сербии может поднять эти вопросы в ходе встречи с послом России. Ранее администрация Вучича сообщила, что он намерен встретиться в этот вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874971821.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, брикс, нато, одкб, россия
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, БРИКС, НАТО, ОДКБ, Россия
Эксперт рассказал, почему Запад пытается накалить ситуацию в Косово

Эксперт: Запад стремится накалить ситуацию в Косово из-за связей Сербии с Москвой

© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции в городе Звечан на севере Косово. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Разжигая конфликт в Косово, Вашингтон стремится повлиять на Белград из-за его тесных связей с Москвой, президенту Сербии Александру Вучичу необходимо "заявить во всеуслышание" о пророссийской политике и инициировать присоединение к ОДКБ, заявил РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев.
В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести спецназ
09:11
По словам Вучича, пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью, у троих ранения тяжелые, силовики задержали еще четырех сербов. Согласно данным Вучича, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены.
"Тенденция на связи с Россией Западу не нравится, и конечно, Запад будет делать все, чтобы ситуация накалялась. Сейчас в этих условиях Запад ищет любой предлог, для Запада, для США, принципиально важными являются эти разгорающиеся конфликты. Точно так же, как конфликт на Украине. Конечно, если вспыхнут сейчас Балканы – для американцев – это очень хорошо, они будут "стричь купоны", это все прекрасно понимают… Понятно, что Запад взял курс на тотальное подчинение всех", - заявил эксперт.
Гусев отметил, что в противовес давлению коллективного Запада Сербия могла бы поднять вопрос о своем членстве как в ОДКБ, так и в БРИКС и ШОС. "Запад подзуживает постоянно, он провоцирует постоянно… Мой совет все-таки прочно встать на две ноги и заявить во всеуслышание, что за Сербией стоит Россия… Мы же предлагали еще несколько лет тому назад войти Сербии в ОДКБ, в БРИКС, в ШОС – те структуры, где Россия имеет сильный вес. В ОДКБ войти сам Бог велел, тогда никакой KFOR, никакое НАТО, даже пальчиком не сможет пошевелить", - добавил он, отметив, что президент Сербии может поднять эти вопросы в ходе встречи с послом России.
Ранее администрация Вучича сообщила, что он намерен встретиться в этот вторник с послами России и Китая в свете обострения в крае Косово и Метохия.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Президент Сербии Вучич резко высказался о миссии НАТО в Косово
Вчера, 23:25
 
В миреСербияКосовоАлександр ВучичБРИКСНАТООДКБРоссия
 
 
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