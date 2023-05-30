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Сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести спецназ - РИА Новости, 30.05.2023
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09:11 30.05.2023 (обновлено: 09:57 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874971821.html
Сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести спецназ
Сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести спецназ - РИА Новости, 30.05.2023
Сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести спецназ
Косовские сербы снова собираются у зданий муниципалитетов на севере края с требованием отозвать косовоалбанских мэров и полицейский спецназ, передает портал... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:11
2023-05-30T09:57
в мире
косово
сербия
приштина
александр вучич
милош вучевич
оон
нато
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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Косовские сербы снова собираются у зданий муниципалитетов на севере края с требованием отозвать косовоалбанских мэров и полицейский спецназ, передает портал Kosovo online.Так, к муниципалитету Звечан с утра пришли около сотни сотрудников, которые требуют возвращения на свои рабочие места."Их около сотни, люди продолжают прибывать. Бойцы польского контингента KFOR поставили ограждение в 50 метрах от здания муниципалитета и сформировали кордон. Они, как и в понедельник, экипированы щитами и средствами для разгона демонстраций, спецназ косовской полиции на бронеавтомобилях находится за кордоном KFOR", — говорится в публикации.Жители муниципалитета Лепосавич также собираются на площади в центре города перед кордоном натовских военнослужащих и косовоалбанской полиции. "Представители сербов и этим утром разговаривали с военнослужащими итальянского контингента миссии НАТО KFOR и повторили требования освободить нелегально узурпированные рабочие места, чтобы они могли выполнять свою работу", — пишет Kosovo online.Они также требуют, чтобы поставленный Приштиной глава муниципалитета Люльзим Хетеми ушел из здания, а полицию отвели.Накануне тысячи косовских сербов пришли к зданиям органов местной власти в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере края и потребовали отвести полицию и отозвать косовоалбанских мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.Во время столкновений пострадали 52 серба (трое из них получили тяжелые ранения), а со стороны KFOR — 41 боец, в основном венгры и итальянцы.Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, в которых проживают преимущественно сербы, — Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы массово игнорировали. И хотя явка на голосовании не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230530/kosovo-1874949130.html
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в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, милош вучевич, оон, нато
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Милош Вучевич, ООН, НАТО
Сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести спецназ

Kosovo online: сербы на севере Косово требуют отозвать албанского мэра и отвести полицию

© AP Photo / Marjan VuceticМиссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Marjan Vucetic
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Косовские сербы снова собираются у зданий муниципалитетов на севере края с требованием отозвать косовоалбанских мэров и полицейский спецназ, передает портал Kosovo online.
Так, к муниципалитету Звечан с утра пришли около сотни сотрудников, которые требуют возвращения на свои рабочие места.
«
"Их около сотни, люди продолжают прибывать. Бойцы польского контингента KFOR поставили ограждение в 50 метрах от здания муниципалитета и сформировали кордон. Они, как и в понедельник, экипированы щитами и средствами для разгона демонстраций, спецназ косовской полиции на бронеавтомобилях находится за кордоном KFOR", — говорится в публикации.
Жители муниципалитета Лепосавич также собираются на площади в центре города перед кордоном натовских военнослужащих и косовоалбанской полиции.
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"Представители сербов и этим утром разговаривали с военнослужащими итальянского контингента миссии НАТО KFOR и повторили требования освободить нелегально узурпированные рабочие места, чтобы они могли выполнять свою работу", — пишет Kosovo online.

Они также требуют, чтобы поставленный Приштиной глава муниципалитета Люльзим Хетеми ушел из здания, а полицию отвели.
Накануне тысячи косовских сербов пришли к зданиям органов местной власти в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере края и потребовали отвести полицию и отозвать косовоалбанских мэров. Путь им преграждали косовские полицейские и вооруженный контингент НАТО. Вечером в муниципалитете Звечан начались беспорядки. Силовики открыли огонь по протестующим, применили дубинки, распылили слезоточивый газ и бросили в толпу около 30 светошумовых гранат.
Во время столкновений пострадали 52 серба (трое из них получили тяжелые ранения), а со стороны KFOR — 41 боец, в основном венгры и итальянцы.
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Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, в которых проживают преимущественно сербы, — Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы массово игнорировали. И хотя явка на голосовании не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания муниципалитетов в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. Сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников, начались столкновения.
В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
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