https://ria.ru/20230530/koronavirus-1875086698.html
В России за неделю госпитализировали около трех тысяч пациентов с COVID-19
В России за неделю госпитализировали около трех тысяч пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.05.2023
В России за неделю госпитализировали около трех тысяч пациентов с COVID-19
Почти 3 тысячи пациентов с коронавирусом были госпитализированы в России за последнюю неделю, что на 16% меньше, чем неделей ранее, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:07
2023-05-30T15:07
2023-05-30T15:07
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Почти 3 тысячи пациентов с коронавирусом были госпитализированы в России за последнюю неделю, что на 16% меньше, чем неделей ранее, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "За 21 неделю 2023 года (с 22 по 28 мая) в Российской Федерации: количество госпитализаций за неделю составило 2 964 человека и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 16%",- говорится в сообщении. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте России, в том числе в 11 регионах рост более чем в среднем по стране. Выздоровело за неделю 17 349 человек, или на 26,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей, умерли 164 человека, уточнили в оперштабе. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 8 субъектах России, в том числе в 4 регионах более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России за неделю госпитализировали около трех тысяч пациентов с COVID-19
В России за неделю госпитализировали 2964 пациента с COVID-19, умерли 164 человека
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Почти 3 тысячи пациентов с коронавирусом были госпитализированы в России за последнюю неделю, что на 16% меньше, чем неделей ранее, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"За 21 неделю 2023 года (с 22 по 28 мая) в Российской Федерации: количество госпитализаций за неделю составило 2 964 человека и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 16%",- говорится в сообщении.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте России, в том числе в 11 регионах рост более чем в среднем по стране.
Выздоровело за неделю 17 349 человек, или на 26,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей, умерли 164 человека, уточнили в оперштабе.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,3%. Увеличение заболеваемости отмечено в 8 субъектах России, в том числе в 4 регионах более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
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