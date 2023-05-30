https://ria.ru/20230530/kndr-1874951726.html
КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США
КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США - РИА Новости, 30.05.2023
КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США
КНДР заявила, что запустит в июне разведывательный спутник для наблюдения за военной деятельностью США, передает северокорейское Центральное телеграфное... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T02:47
2023-05-30T02:47
2023-05-30T02:47
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сша
корейский полуостров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР заявила, что запустит в июне разведывательный спутник для наблюдения за военной деятельностью США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля. Отмечается, что зампред также обвинил США во "враждебных действиях по воздушному шпионажу" на Корейском полуострове и вблизи него. "Военный разведывательный спутник КНДР номер один, запуск которого намечен на июнь, и различные разведывательные средства, которые должны пройти новые испытания, необходимы для отслеживания, наблюдения, распознавания, контроля и заблаговременного реагирования в режиме реального времени на опасные военные действия США и их приспешников, открыто проявляющих свое безрассудное стремление к агрессии с течением времени, и для укрепления военной готовности вооруженных сил КНДР", - передает ЦТАК. Согласно агентству, Ли Бён Чхоль добавил, что КНДР будет всесторонне рассматривать существующие и нынешние угрозы и более основательно проводить мероприятия по укреплению средств сдерживания. Ранее КНДР уведомила Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. В середине мая Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов". Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. Предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года. Тогда сообщалось об успешном выводе спутника на орбиту, однако сигнал с него так и не был зафиксирован.
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в мире, япония, сша, корейский полуостров, ким чен ын
В мире, Япония, США, Корейский полуостров, Ким Чен Ын
КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США
ЦТ АК: КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США в июне
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. КНДР заявила, что запустит в июне разведывательный спутник для наблюдения за военной деятельностью США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоля.
Отмечается, что зампред также обвинил США во "враждебных действиях по воздушному шпионажу" на Корейском полуострове
и вблизи него.
Япония вместе с США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник
"Военный разведывательный спутник КНДР номер один, запуск которого намечен на июнь, и различные разведывательные средства, которые должны пройти новые испытания, необходимы для отслеживания, наблюдения, распознавания, контроля и заблаговременного реагирования в режиме реального времени на опасные военные действия США и их приспешников, открыто проявляющих свое безрассудное стремление к агрессии с течением времени, и для укрепления военной готовности вооруженных сил КНДР", - передает ЦТАК.
Согласно агентству, Ли Бён Чхоль добавил, что КНДР будет всесторонне рассматривать существующие и нынешние угрозы и более основательно проводить мероприятия по укреплению средств сдерживания.
Ранее КНДР уведомила Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии
отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации.
Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР при угрозе стране
Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии – два в Желтом море
к юго-западу от КНДР и один у Филиппин
в восточной части Тихого океана
. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима. В понедельник министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны.
В середине мая Ким Чен Ын
с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов".
Япония считает запуски спутников Северной Кореей всего лишь предлогом для пуска баллистических ракет. Предыдущий пуск баллистической ракеты со спутником Северная Корея произвела в феврале 2016 года. Тогда сообщалось об успешном выводе спутника на орбиту, однако сигнал с него так и не был зафиксирован.
МИД Южной Кореи призвал КНДР отказаться от запуска спутника