https://ria.ru/20230530/kirov-1875082927.html

В Кирове 1 июня пройдет Всероссийская акция "Спасибо за верность, потомки!"

В Кирове 1 июня пройдет Всероссийская акция "Спасибо за верность, потомки!" - РИА Новости, 30.05.2023

В Кирове 1 июня пройдет Всероссийская акция "Спасибо за верность, потомки!"

В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура" при поддержке администрации... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:57

2023-05-30T14:57

2023-05-30T14:57

культура

общество

россия

киров

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура" при поддержке администрации Кировской области организует и проведет 1 июня в Кирове ряд памятных мероприятий Всероссийской акции "Спасибо за верность, потомки!".Как сообщает пресс-служба АНО "Армия и культура", на территории "МОАУ Гимназия имени Александра Грина" состоится торжественное открытие бюста народного артиста СССР, Героя Труда Российской Федерации, лауреата Ленинской премии Василия Семеновича Ланового.Инициатива АНО "Армия и культура" и проекта "Аллея Российской Славы" по установке памятного мемориала, была поддержана вдовой Василия Семёновича народной артисткой РФ Ириной Купченко. Лановой много раз посещал город Киров. В стенах библиотеки имени А.И. Герцена он читал стихи и прозу русских классиков, а на Театральной площади выступал в сопровождении симфонического оркестра В.А. Раевского. При активном участии Василия Семеновича 4 сентября 2017 года на территории гимназии, названной в честь писателя-романтика, был открыт бюст Александра Грина, также в тот памятный день народный артист открыл скульптуру "Мать и дитя" в сквере возле Северной клинической больницы. Бюст Василия Семеновича был создан известным скульптором Салаватом Щербаковым.Кроме того, во дворце культуры "Космос" АНО "Армия и культура" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проведет концерт "Спасибо за верность, потомки!".В концерте примут участие: народная артистка РФ Ирина Купченко, заслуженная артистка РФ Людмила Татарова, заслуженный артист РФ Александр Топчий, первый солист группы "Белый орел" Леонид Лютвинский, солист ансамбля ВДВ РФ Кирилл Комаров."Общественно-патриотическая акция "Спасибо за верность, потомки!" проводится с 2013 года. В рамках акции ко Дню Победы устраиваются встречи с ветеранами, организовываются выставки и концерты, открываются памятные доски, мемориалы и многое другое. Пусть акция "Спасибо за верность, потомки!" останется в нашей памяти навсегда, и пусть она будет напоминать нам о том, чем мы должны быть горды и благодарны своим героическим предкам. Пусть патриотизм всегда будет жить в сердцах наших граждан, и наша нерушимая вера в благородство и справедливость нашей страны будет отражаться в работе каждого из нас!, - заявила директор АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура" Антонина Журавлева.

https://ria.ru/20230427/remont-1868225003.html

https://ria.ru/20230523/reka-1873695126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, общество, россия, киров, президентский фонд культурных инициатив