https://ria.ru/20230530/khakkyari-1875012721.html
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах - РИА Новости, 30.05.2023
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах
Никаких инцидентов и недовольства населения в день выборов в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны не фиксировалось, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:08
2023-05-30T11:08
2023-05-30T11:08
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Никаких инцидентов и недовольства населения в день выборов в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны не фиксировалось, заявил РИА Новости источник в управлении полиции провинции. Ранее в соцсетях появились видеозаписи с водометом, разгоняющим толпу. Ряд СМИ утверждали, что видео снято в Хаккяри, а молодые люди выступали против результатов выборов президента. "Мы не фиксировали никаких инцидентов в день выборов", - заявил источник. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. В провинции Хаккяри более 72% голосов получил соперник Эрдогана от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах
Недовольства населения в день выборов в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции не было
СТАМБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Никаких инцидентов и недовольства населения в день выборов в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны не фиксировалось, заявил РИА Новости источник в управлении полиции провинции.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи с водометом, разгоняющим толпу. Ряд СМИ утверждали, что видео снято в Хаккяри, а молодые люди выступали против результатов выборов президента.
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
"Мы не фиксировали никаких инцидентов в день выборов", - заявил источник.
Реджеп Тайип Эрдоган
выиграл во втором туре выборов президента Турции
с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. В провинции Хаккяри более 72% голосов получил соперник Эрдогана от оппозиции Кемаль Кылычдароглу
.
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