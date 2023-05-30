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Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах - РИА Новости, 30.05.2023
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11:08 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/khakkyari-1875012721.html
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах - РИА Новости, 30.05.2023
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах
Никаких инцидентов и недовольства населения в день выборов в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны не фиксировалось, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:08
2023-05-30T11:08
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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СТАМБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Никаких инцидентов и недовольства населения в день выборов в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны не фиксировалось, заявил РИА Новости источник в управлении полиции провинции. Ранее в соцсетях появились видеозаписи с водометом, разгоняющим толпу. Ряд СМИ утверждали, что видео снято в Хаккяри, а молодые люди выступали против результатов выборов президента. "Мы не фиксировали никаких инцидентов в день выборов", - заявил источник. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. В провинции Хаккяри более 72% голосов получил соперник Эрдогана от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу
Источник в полиции турецкой Хаккяри опроверг сообщения о протестах

Недовольства населения в день выборов в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции не было

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 мая - РИА Новости. Никаких инцидентов и недовольства населения в день выборов в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны не фиксировалось, заявил РИА Новости источник в управлении полиции провинции.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи с водометом, разгоняющим толпу. Ряд СМИ утверждали, что видео снято в Хаккяри, а молодые люди выступали против результатов выборов президента.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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28 мая, 21:04
"Мы не фиксировали никаких инцидентов в день выборов", - заявил источник.
Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. В провинции Хаккяри более 72% голосов получил соперник Эрдогана от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
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