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Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми

Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми - РИА Новости, 30.05.2023

Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми

Сервис путешествий составил подборку регионов России, которые могут стать для родителей с детьми альтернативой ежегодной поездке на южные морские курорты,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:51

2023-05-30T06:51

2023-05-30T06:51

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис путешествий составил подборку регионов России, которые могут стать для родителей с детьми альтернативой ежегодной поездке на южные морские курорты, сообщает Туту.Калининградская областьТам можно покормить чаек и кошек в Зеленоградске, съездить на пляжи поселка Янтарный, отмеченные Голубым флагом за чистоту, понаблюдать за птицами в парке "Куршская коса", подняться на маяк. С детьми постарше будет интересно послушать орган в кафедральном соборе.Добраться из Москвы можно и на поезде (от 20 часов в пути) и на самолете (от двух часов). Цена билета на поезд летом (плацкарт) — от трех тысяч рублей, на самолет — от пяти тысяч рублей в одну сторону.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле или апартаментах Калининграда — примерно три тысячи рублей, в глэмпингах — от четырех тысяч.Воронежская областьТам можно увидеть корабль-музей "Гото Предестинация" и узнать, почему Петр I решил строить флот именно в Воронеже. В зоопитомнике "Червлёный Яр" живут бизоны и яки, в парке "Белый колодец" – альпака. На улице Лизюкова стоит памятник знаменитому котенку. Кроме того, туристам предлагают почувствовать себя королевской семьей во дворце Ольденбургских в Рамони и узнать, что такое настоящее диво, в "Дивногорье".Добраться из Москвы можно на поезде, он идет от девяти до 14 часов в пути. На автобусе даже быстрее — примерно семь часов в пути в зависимости от перевозчика. Цена билета на поезд летом (плацкарт) — около двух тысяч рублей, на автобус — от тысячи рублей в одну сторону.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Воронежа — от 1700 рублей, в апартаментах — от 1300 рублей.Ярославская областьВ регионе можно полетать на воздушном шаре в Переславле-Залесском, покататься на лодке или сапе на Плещеевом озере, увидеть фонтаны ярославской Стрелки и макет Золотого кольца России, съездить на один день в Мышкин, попробовать сыр на ферме и сыроварне Марии Коваль, искупаться в Волге, Которосли, Юхоти и других реках.Дорога из Москвы на поезде займет три–четыре часа, на автобусе — примерно пять часов. Цена билетов летом — от 700 рублей в одну сторону.Стоимость ночи в трехзвездочных отелях и гостевых домах Ярославля и Переславля-Залесского — от 2000 рублей, в апартаментах — от 1300 рублей, в глэмпингах — от 5000 рублей.Самарская областьЗдесь можно сходить в музей "Самара космическая" и посмотреть на настоящую ракету "Союз", увидеть замок Гарибальди в селе Хрящевка, подняться на гору Светелка и загадать желание. Если ребенок любит машины, стоит поехать в музей "АвтоВАЗ" в Тольятти.Из Москвы можно добраться на поезде (от 17 часов в пути) или на самолете — (примерно полтора часа). Цена билетов двух и трех тысяч рублей в одну сторону соответственно.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Самары — от 1700 рублей, в мини-отеле — от 1500 рублей, в апартаментах — от 1200 рублей.Московская областьНедалеко от столицы тоже много всего интересного. Например, можно научиться печь калачи в музее "Калачная" в Коломне, попить чай в "Музейной фабрике коломенской пастилы", посетить первую в России коврижечную в центре Зарайска. Эти два города несложно совместить во время одной поездки.Из Москвы на поезде до Коломны — в пути около двух часов, на автобусе — в пути полтора часа; на автобусе в Зарайск — два с половиной часа. Из Коломны в Зарайск и обратно тоже можно доехать на автобусе — дорога займет чуть больше часа. На пригородном поезде и автобусе в Коломну можно доехать примерно за 400 рублей, билет на автобус из Москвы в Зарайск стоит от 450 рублей.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Коломны — от 2300 рублей, в коттедже — от 4000 рублей, в апартаментах — от 1000 рублей.Также среди интересных регионов России для отдыха с детьми эксперты отметили Рязанскую, Мурманскую, Свердловскую области, Алтай и Карелию.

https://ria.ru/20230528/voronezh-1874173707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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