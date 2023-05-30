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Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми - РИА Новости, 30.05.2023
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Туризм
 
06:51 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/kanikuly-1874903713.html
Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми
Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми - РИА Новости, 30.05.2023
Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми
Сервис путешествий составил подборку регионов России, которые могут стать для родителей с детьми альтернативой ежегодной поездке на южные морские курорты,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:51
2023-05-30T06:51
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис путешествий составил подборку регионов России, которые могут стать для родителей с детьми альтернативой ежегодной поездке на южные морские курорты, сообщает Туту.Калининградская областьТам можно покормить чаек и кошек в Зеленоградске, съездить на пляжи поселка Янтарный, отмеченные Голубым флагом за чистоту, понаблюдать за птицами в парке "Куршская коса", подняться на маяк. С детьми постарше будет интересно послушать орган в кафедральном соборе.Добраться из Москвы можно и на поезде (от 20 часов в пути) и на самолете (от двух часов). Цена билета на поезд летом (плацкарт) — от трех тысяч рублей, на самолет — от пяти тысяч рублей в одну сторону.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле или апартаментах Калининграда — примерно три тысячи рублей, в глэмпингах — от четырех тысяч.Воронежская областьТам можно увидеть корабль-музей "Гото Предестинация" и узнать, почему Петр I решил строить флот именно в Воронеже. В зоопитомнике "Червлёный Яр" живут бизоны и яки, в парке "Белый колодец" – альпака. На улице Лизюкова стоит памятник знаменитому котенку. Кроме того, туристам предлагают почувствовать себя королевской семьей во дворце Ольденбургских в Рамони и узнать, что такое настоящее диво, в "Дивногорье".Добраться из Москвы можно на поезде, он идет от девяти до 14 часов в пути. На автобусе даже быстрее — примерно семь часов в пути в зависимости от перевозчика. Цена билета на поезд летом (плацкарт) — около двух тысяч рублей, на автобус — от тысячи рублей в одну сторону.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Воронежа — от 1700 рублей, в апартаментах — от 1300 рублей.Ярославская областьВ регионе можно полетать на воздушном шаре в Переславле-Залесском, покататься на лодке или сапе на Плещеевом озере, увидеть фонтаны ярославской Стрелки и макет Золотого кольца России, съездить на один день в Мышкин, попробовать сыр на ферме и сыроварне Марии Коваль, искупаться в Волге, Которосли, Юхоти и других реках.Дорога из Москвы на поезде займет три–четыре часа, на автобусе — примерно пять часов. Цена билетов летом — от 700 рублей в одну сторону.Стоимость ночи в трехзвездочных отелях и гостевых домах Ярославля и Переславля-Залесского — от 2000 рублей, в апартаментах — от 1300 рублей, в глэмпингах — от 5000 рублей.Самарская областьЗдесь можно сходить в музей "Самара космическая" и посмотреть на настоящую ракету "Союз", увидеть замок Гарибальди в селе Хрящевка, подняться на гору Светелка и загадать желание. Если ребенок любит машины, стоит поехать в музей "АвтоВАЗ" в Тольятти.Из Москвы можно добраться на поезде (от 17 часов в пути) или на самолете — (примерно полтора часа). Цена билетов двух и трех тысяч рублей в одну сторону соответственно.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Самары — от 1700 рублей, в мини-отеле — от 1500 рублей, в апартаментах — от 1200 рублей.Московская областьНедалеко от столицы тоже много всего интересного. Например, можно научиться печь калачи в музее "Калачная" в Коломне, попить чай в "Музейной фабрике коломенской пастилы", посетить первую в России коврижечную в центре Зарайска. Эти два города несложно совместить во время одной поездки.Из Москвы на поезде до Коломны — в пути около двух часов, на автобусе — в пути полтора часа; на автобусе в Зарайск — два с половиной часа. Из Коломны в Зарайск и обратно тоже можно доехать на автобусе — дорога займет чуть больше часа. На пригородном поезде и автобусе в Коломну можно доехать примерно за 400 рублей, билет на автобус из Москвы в Зарайск стоит от 450 рублей.Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Коломны — от 2300 рублей, в коттедже — от 4000 рублей, в апартаментах — от 1000 рублей.Также среди интересных регионов России для отдыха с детьми эксперты отметили Рязанскую, Мурманскую, Свердловскую области, Алтай и Карелию.
https://ria.ru/20230528/voronezh-1874173707.html
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туризм, новости - туризм, туристы, калининградская область, воронежская область, самарская область, ярославская область, московская область (подмосковье), куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Калининградская область, Воронежская область, Самарская область, Ярославская область, Московская область (Подмосковье), куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России
Названы регионы России, куда интересно поехать летом на отдых с детьми

Эксперты назвали регионы России, куда интересно отправиться на отдых с детьми

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЛинейный корабль Российского военно-морского флота "Гото Предестинация", пришвартованный на набережной у Адмиралтейской площади
Линейный корабль Российского военно-морского флота Гото Предестинация, пришвартованный на набережной у Адмиралтейской площади - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Сервис путешествий составил подборку регионов России, которые могут стать для родителей с детьми альтернативой ежегодной поездке на южные морские курорты, сообщает Туту.

Калининградская область

Там можно покормить чаек и кошек в Зеленоградске, съездить на пляжи поселка Янтарный, отмеченные Голубым флагом за чистоту, понаблюдать за птицами в парке "Куршская коса", подняться на маяк. С детьми постарше будет интересно послушать орган в кафедральном соборе.
Добраться из Москвы можно и на поезде (от 20 часов в пути) и на самолете (от двух часов). Цена билета на поезд летом (плацкарт) — от трех тысяч рублей, на самолет — от пяти тысяч рублей в одну сторону.
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий ВышемирскийНациональный парк "Куршская коса"
Национальный парк Куршская коса
Национальный парк "Куршская коса"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области

© РИА Новости / Михаил Голенков
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2 из 3
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область
Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область
Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 3
Национальный парк "Куршская коса"
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Дмитрий Вышемирский
1 из 3

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области

© РИА Новости / Михаил Голенков
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2 из 3
Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 3
Стоимость ночи в трехзвездочном отеле или апартаментах Калининграда — примерно три тысячи рублей, в глэмпингах — от четырех тысяч.

Воронежская область

Там можно увидеть корабль-музей "Гото Предестинация" и узнать, почему Петр I решил строить флот именно в Воронеже. В зоопитомнике "Червлёный Яр" живут бизоны и яки, в парке "Белый колодец" – альпака. На улице Лизюкова стоит памятник знаменитому котенку. Кроме того, туристам предлагают почувствовать себя королевской семьей во дворце Ольденбургских в Рамони и узнать, что такое настоящее диво, в "Дивногорье".
© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанк

Вид на Чернавский мост и левый берег города

Вид на Чернавский мост в Воронеже

Вид на Чернавский мост и левый берег города

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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1 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь в Дивногорье

Монастыри Воронежской области

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь в Дивногорье

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 3
© РИА Новости / Светлана Баева

"Котенок с улицы Лизюкова" в Воронеже

Котенок с улицы Лизюкова в Воронеже

"Котенок с улицы Лизюкова" в Воронеже

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Вид на Чернавский мост и левый берег города

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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1 из 3

Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь в Дивногорье

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 3

"Котенок с улицы Лизюкова" в Воронеже

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
Добраться из Москвы можно на поезде, он идет от девяти до 14 часов в пути. На автобусе даже быстрее — примерно семь часов в пути в зависимости от перевозчика. Цена билета на поезд летом (плацкарт) — около двух тысяч рублей, на автобус — от тысячи рублей в одну сторону.
Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Воронежа — от 1700 рублей, в апартаментах — от 1300 рублей.

Ярославская область

В регионе можно полетать на воздушном шаре в Переславле-Залесском, покататься на лодке или сапе на Плещеевом озере, увидеть фонтаны ярославской Стрелки и макет Золотого кольца России, съездить на один день в Мышкин, попробовать сыр на ферме и сыроварне Марии Коваль, искупаться в Волге, Которосли, Юхоти и других реках.
© РИА Новости / Виктория Виатрис

Воздухоплаватели готовятся к полетам на воздушных шарах

Воздухоплаватели готовятся к полетам на воздушных шарах на Фестивале воздухоплавания Золотое кольцо России в Переславле-Залесском

Воздухоплаватели готовятся к полетам на воздушных шарах

© РИА Новости / Виктория Виатрис
1 из 3
© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославская Стрелка
Ярославская Стрелка
Ярославская Стрелка
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанк

Экспозиция в старой мельнице города Мышкин Ярославской области

Экспозиция в старой мельнице города Мышкин Ярославской области

Экспозиция в старой мельнице города Мышкин Ярославской области

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
3 из 3

Воздухоплаватели готовятся к полетам на воздушных шарах

© РИА Новости / Виктория Виатрис
1 из 3
Ярославская Стрелка
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 3

Экспозиция в старой мельнице города Мышкин Ярославской области

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Дорога из Москвы на поезде займет три–четыре часа, на автобусе — примерно пять часов. Цена билетов летом — от 700 рублей в одну сторону.
Стоимость ночи в трехзвездочных отелях и гостевых домах Ярославля и Переславля-Залесского — от 2000 рублей, в апартаментах — от 1300 рублей, в глэмпингах — от 5000 рублей.

Самарская область

Здесь можно сходить в музей "Самара космическая" и посмотреть на настоящую ракету "Союз", увидеть замок Гарибальди в селе Хрящевка, подняться на гору Светелка и загадать желание. Если ребенок любит машины, стоит поехать в музей "АвтоВАЗ" в Тольятти.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкМакет ракеты-носителя "СОЮЗ" возле музея "Самара космическая" в Самаре.
Макет ракеты-носителя СОЮЗ возле музея Самара космическая в Самаре
Макет ракеты-носителя "СОЮЗ" возле музея "Самара космическая" в Самаре.
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
1 из 4
CC BY-SA 4.0 / Омичка2016 / Дача Головкина (комплекс дачи Головкина) / Cropped imageДом со слонами в Самаре
Дом со слонами в Самаре
Дом со слонами в Самаре
CC BY-SA 4.0 / Омичка2016 / Дача Головкина (комплекс дачи Головкина) / Cropped image
2 из 4
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСкафандр модели "Сокол-КВ-2" (принадлежал космонавту Юрию Лончакову) в музее "Самара Космическая".
Скафандр модели Сокол-КВ-2 в музее Самара Космическая
Скафандр модели "Сокол-КВ-2" (принадлежал космонавту Юрию Лончакову) в музее "Самара Космическая".
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© Фото : предоставлено музеем "Самара Космическая" Музей "Самара Космическая"
 Музей Самара Космическая
Музей "Самара Космическая"
© Фото : предоставлено музеем "Самара Космическая"
4 из 4
Макет ракеты-носителя "СОЮЗ" возле музея "Самара космическая" в Самаре.
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
1 из 4
Дом со слонами в Самаре
CC BY-SA 4.0 / Омичка2016 / Дача Головкина (комплекс дачи Головкина) / Cropped image
2 из 4
Скафандр модели "Сокол-КВ-2" (принадлежал космонавту Юрию Лончакову) в музее "Самара Космическая".
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Музей "Самара Космическая"
© Фото : предоставлено музеем "Самара Космическая"
4 из 4
Из Москвы можно добраться на поезде (от 17 часов в пути) или на самолете — (примерно полтора часа). Цена билетов двух и трех тысяч рублей в одну сторону соответственно.
Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Самары — от 1700 рублей, в мини-отеле — от 1500 рублей, в апартаментах — от 1200 рублей.

Московская область

Недалеко от столицы тоже много всего интересного. Например, можно научиться печь калачи в музее "Калачная" в Коломне, попить чай в "Музейной фабрике коломенской пастилы", посетить первую в России коврижечную в центре Зарайска. Эти два города несложно совместить во время одной поездки.
© РИА Новости / Владимир АстапковичМузей "Калачная" в Коломне
Музей Калачная в Коломне
Музей "Калачная" в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 5
© РИА Новости / Владимир АстапковичМузей "Калачная" в Коломне
Музей Калачная в Коломне
Музей "Калачная" в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 5
© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
Вид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
Вид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Стена государственного музея-заповедника "Зарайский кремль"

Стена государственного музея-заповедника Зарайский кремль

Стена государственного музея-заповедника "Зарайский кремль"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"

Государственный музей-заповедник Зарайский кремль

Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Музей "Калачная" в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 5
Музей "Калачная" в Коломне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 5
Вид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5

Стена государственного музея-заповедника "Зарайский кремль"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 5

Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Из Москвы на поезде до Коломны — в пути около двух часов, на автобусе — в пути полтора часа; на автобусе в Зарайск — два с половиной часа. Из Коломны в Зарайск и обратно тоже можно доехать на автобусе — дорога займет чуть больше часа. На пригородном поезде и автобусе в Коломну можно доехать примерно за 400 рублей, билет на автобус из Москвы в Зарайск стоит от 450 рублей.
Стоимость ночи в трехзвездочном отеле Коломны — от 2300 рублей, в коттедже — от 4000 рублей, в апартаментах — от 1000 рублей.
Также среди интересных регионов России для отдыха с детьми эксперты отметили Рязанскую, Мурманскую, Свердловскую области, Алтай и Карелию.
Замок Ольденбургских, 1887 год - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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