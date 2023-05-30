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В Иране заявили о готовности экспортировать военную и оборонную технику - РИА Новости, 30.05.2023
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14:01 30.05.2023 (обновлено: 14:59 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/iran-1875063966.html
В Иране заявили о готовности экспортировать военную и оборонную технику
В Иране заявили о готовности экспортировать военную и оборонную технику - РИА Новости, 30.05.2023
В Иране заявили о готовности экспортировать военную и оборонную технику
Вооруженные силы Ирана готовы к масштабному экспорту оборонной и военной техники, заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:01
2023-05-30T14:59
в мире
иран
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана готовы к масштабному экспорту оборонной и военной техники, заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. "Презентация и совместное использование оборонного и военного потенциала Исламской Республики может развивать оборонные связи страны и укреплять сдерживание (недружественных сил - ред.)… Вооруженные силы… Ирана полностью готовы к развитию отношений (с другими странами - ред.) в различных областях, включая крупный экспорт оборонной и военной техники, а также сферу образования, проведения учений и передачи полученного опыта практическими методами", - приводит слова агентство Young Journalists Club (YJC).
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране заявили о готовности экспортировать военную и оборонную технику

Глава Генштаба Ирана: республика готова экспортировать военную и оборонную технику

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана готовы к масштабному экспорту оборонной и военной техники, заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
"Презентация и совместное использование оборонного и военного потенциала Исламской Республики может развивать оборонные связи страны и укреплять сдерживание (недружественных сил - ред.)… Вооруженные силы… Ирана полностью готовы к развитию отношений (с другими странами - ред.) в различных областях, включая крупный экспорт оборонной и военной техники, а также сферу образования, проведения учений и передачи полученного опыта практическими методами", - приводит слова агентство Young Journalists Club (YJC).
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