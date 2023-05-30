https://ria.ru/20230530/gruziya-1875033340.html

В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС

В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС - РИА Новости, 30.05.2023

В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС

Грузия будет принимать отвечающие общим интересам решения после того, как станет членом Евросоюза, а пока она суверенная страна, заявил генсек правящей партии... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:23

2023-05-30T12:23

2023-05-30T12:23

в мире

грузия

россия

каха каладзе (мэр тбилиси)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810368238_0:187:3073:1916_1920x0_80_0_0_e2407b2f82e7bb0319492df43d6a4a17.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Грузия будет принимать отвечающие общим интересам решения после того, как станет членом Евросоюза, а пока она суверенная страна, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так Каладзе ответил на критику со стороны журналистов по поводу того, что Грузия не прислушивается к Евросоюзу, не присоединяется к санкциям против России и не отказывается от прямого авиасообщения с ней. "Грузия еще не является государством-членом Европейского союза. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и к европейской интеграции. Когда у нас будет статус, мы станем членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам", - заявил Каладзе журналистам. На днях посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что передал грузинской стороне позицию Евросоюза, который сожалеет по поводу возобновления прямых авиарейсов между между Тбилиси и Москвой. Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз