https://ria.ru/20230530/gruziya-1875033340.html
В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС
В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС - РИА Новости, 30.05.2023
В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС
Грузия будет принимать отвечающие общим интересам решения после того, как станет членом Евросоюза, а пока она суверенная страна, заявил генсек правящей партии... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:23
2023-05-30T12:23
2023-05-30T12:23
в мире
грузия
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Грузия будет принимать отвечающие общим интересам решения после того, как станет членом Евросоюза, а пока она суверенная страна, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так Каладзе ответил на критику со стороны журналистов по поводу того, что Грузия не прислушивается к Евросоюзу, не присоединяется к санкциям против России и не отказывается от прямого авиасообщения с ней. "Грузия еще не является государством-членом Европейского союза. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и к европейской интеграции. Когда у нас будет статус, мы станем членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам", - заявил Каладзе журналистам. На днях посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что передал грузинской стороне позицию Евросоюза, который сожалеет по поводу возобновления прямых авиарейсов между между Тбилиси и Москвой. Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Евросоюз
В Грузии рассказали, когда будут принимать решения в интересах ЕС
"Грузинская мечта": Грузия будет принимать решения в интересах ЕС, когда войдет в него
ТБИЛИСИ, 30 мая - РИА Новости. Грузия будет принимать отвечающие общим интересам решения после того, как станет членом Евросоюза, а пока она суверенная страна, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Так Каладзе ответил на критику со стороны журналистов по поводу того, что Грузия не прислушивается к Евросоюзу, не присоединяется к санкциям против России и не отказывается от прямого авиасообщения с ней.
«
"Грузия еще не является государством-членом Европейского союза. Мы независимая, суверенная страна, которая стремится в Европу и к европейской интеграции. Когда у нас будет статус, мы станем членом Евросоюза, конечно, будем принимать решения, которые отвечают общим интересам", - заявил Каладзе журналистам.
На днях посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что передал грузинской стороне позицию Евросоюза, который сожалеет по поводу возобновления прямых авиарейсов между между Тбилиси и Москвой.
Президент РФ Владимир Путин с 15 мая отменил визовый режим для Грузии и в тот же день снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Страна выученных уроков: Грузия получила "безвиз"