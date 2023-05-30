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Жители Подмосковья оформили более 94 тыс. заявок на земельные госуслуги
Жители Подмосковья оформили более 94 тыс. заявок на земельные госуслуги - РИА Новости, 30.05.2023
Жители Подмосковья оформили более 94 тыс. заявок на земельные госуслуги
В Московской области рассмотрели более 94 тыс. заявление на госуслуги по земельному имуществу с начала года. После перевода в электронный формат срок... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:47
2023-05-30T20:47
2023-05-30T20:47
новости подмосковья
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Московской области рассмотрели более 94 тыс. заявление на госуслуги по земельному имуществу с начала года. После перевода в электронный формат срок предоставления услуг составляет до 15 рабочих дней. Об этом сообщил телеканал "360".В минимуществе Московской области отметили, что самыми популярными услугами оказались перераспределение земель и предоставление участков в аренду и собственность без торгов."Перевод услуг в "цифру" позволил не только принимать документы от граждан из любого места и в любое время, но и сократить сроки предоставления услуг. Сейчас средний срок получения услуг составляет от 1 до 15 рабочих дней", – рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.За это время жители региона подали около 21,3 тыс. заявок на перераспределение участков, более 1,9 тыс. – на предоставление недвижимости в аренду или собственность без торгов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
В Московской области рассмотрели более 94 тыс. заявление на госуслуги по земельному имуществу с начала года. После перевода в электронный формат срок предоставления услуг составляет до 15 рабочих дней. Об этом сообщил
телеканал "360".
В минимуществе Московской области отметили, что самыми популярными услугами оказались перераспределение земель и предоставление участков в аренду и собственность без торгов.
"Перевод услуг в "цифру" позволил не только принимать документы от граждан из любого места и в любое время, но и сократить сроки предоставления услуг. Сейчас средний срок получения услуг составляет от 1 до 15 рабочих дней", – рассказала глава ведомства Наталья Адигамова.
За это время жители региона подали около 21,3 тыс. заявок на перераспределение участков, более 1,9 тыс. – на предоставление недвижимости в аренду или собственность без торгов.