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Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/geroizm-1875058499.html
Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации
Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.05.2023
Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции действуют самоотверженно и проявляют массовый героизм, стойкость и мужество, заявил министр... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:36
2023-05-30T13:36
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
владимир путин
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
военно-медицинская академия имени кирова
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции действуют самоотверженно и проявляют массовый героизм, стойкость и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество", - сказал Шойгу на селекторном совещании. Он рассказал, что по решению президента РФ Владимира Путина 155-я бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова. Кроме того, почётные наименования "гвардейские" присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку. Шойгу особо отметил работу военных медиков, которые, по его словам, зачастую рискуя жизнью, спасают военнослужащих и оказывают помощь мирным жителям. "Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Указом президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского. Поздравляем наших коллег", - добавил министр. Он напомнил, что ранее орденом Александра Невского была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова.
https://ria.ru/20230501/nagrady-1868949530.html
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россия, сергей шойгу, владимир путин, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, военно-медицинская академия имени кирова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, Военно-медицинская академия имени Кирова
Шойгу отметил массовый героизм военных в зоне спецоперации

Министр обороны Шойгу отметил самоотверженность и массовый героизм военных в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие в рамках специальной военной операции действуют самоотверженно и проявляют массовый героизм, стойкость и мужество, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
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Он рассказал, что по решению президента РФ Владимира Путина 155-я бригада морской пехоты была награждена орденом Жукова. Кроме того, почётные наименования "гвардейские" присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку.
Шойгу особо отметил работу военных медиков, которые, по его словам, зачастую рискуя жизнью, спасают военнослужащих и оказывают помощь мирным жителям.
"Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Указом президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского. Поздравляем наших коллег", - добавил министр.
Он напомнил, что ранее орденом Александра Невского была награждена Военно-медицинская академия имени Кирова.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуВладимир ПутинЦентральный военный клинический госпиталь имени ВишневскогоВоенно-медицинская академия имени Кирова
 
 
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