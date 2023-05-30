https://ria.ru/20230530/gelendzhik-1875160643.html
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов - РИА Новости, 30.05.2023
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов
Власти запретили использовать парашюты и дельтапланы в небе над Геленджиком, ограничение введено из-за проведения спецоперации, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:29
2023-05-30T18:29
2023-05-30T18:29
геленджик
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безопасность
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КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Власти запретили использовать парашюты и дельтапланы в небе над Геленджиком, ограничение введено из-за проведения спецоперации, сообщают в пресс-службе города-курорта. "Квадрокоптеры, парашюты и дельтапланы в небе Геленджика запрещены. Такие ограничения приняты в связи с проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность (часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ) и штраф до 50 тысяч рублей, добавляют в пресс-службе. В Краснодарском крае запрет на использование беспилотников действует с 12 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230530/otdykh-1875041327.html
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геленджик, россия, краснодарский край, безопасность
Геленджик, Россия, Краснодарский край, Безопасность
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов
В Геленджике из-за проведения спецоперации власти запретили использование парашютов