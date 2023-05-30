Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/gelendzhik-1875160643.html
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов - РИА Новости, 30.05.2023
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов
Власти запретили использовать парашюты и дельтапланы в небе над Геленджиком, ограничение введено из-за проведения спецоперации, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:29
2023-05-30T18:29
геленджик
россия
краснодарский край
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740871522_0:118:3071:1846_1920x0_80_0_0_5823e75a9187e5eea2862c3686dd38e9.jpg
КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Власти запретили использовать парашюты и дельтапланы в небе над Геленджиком, ограничение введено из-за проведения спецоперации, сообщают в пресс-службе города-курорта. "Квадрокоптеры, парашюты и дельтапланы в небе Геленджика запрещены. Такие ограничения приняты в связи с проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность (часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ) и штраф до 50 тысяч рублей, добавляют в пресс-службе. В Краснодарском крае запрет на использование беспилотников действует с 12 декабря 2022 года.
https://ria.ru/20230530/otdykh-1875041327.html
геленджик
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740871522_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ab37d3c87921d927936b778022979f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, россия, краснодарский край, безопасность
Геленджик, Россия, Краснодарский край, Безопасность
В Геленджике запретили использование парашютов и дельтапланов

В Геленджике из-за проведения спецоперации власти запретили использование парашютов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик на Геленджикскую бухту
Вид на город Геленджик на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Геленджик на Геленджикскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 мая – РИА Новости. Власти запретили использовать парашюты и дельтапланы в небе над Геленджиком, ограничение введено из-за проведения спецоперации, сообщают в пресс-службе города-курорта.
«
"Квадрокоптеры, парашюты и дельтапланы в небе Геленджика запрещены. Такие ограничения приняты в связи с проведением специальной военной операции", - говорится в сообщении.
За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность (часть 2 статьи 11.4 КоАП РФ) и штраф до 50 тысяч рублей, добавляют в пресс-службе.
В Краснодарском крае запрет на использование беспилотников действует с 12 декабря 2022 года.
Ливадийский дворец в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Россияне назвали самые желанные направления для отдыха в стране
Вчера, 13:16
 
ГеленджикРоссияКраснодарский крайБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала