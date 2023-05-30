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Руденя: участники СВО и их семьи получат до 150 тысяч рублей на газификацию - РИА Новости, 30.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:04 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/gazifikatsiya-1875153651.html
Руденя: участники СВО и их семьи получат до 150 тысяч рублей на газификацию
Руденя: участники СВО и их семьи получат до 150 тысяч рублей на газификацию - РИА Новости, 30.05.2023
Руденя: участники СВО и их семьи получат до 150 тысяч рублей на газификацию
В Тверской области участники СВО и члены их семей смогут получить до 150 тысяч рублей на газификацию своих домовладений, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:04
2023-05-30T18:04
тверская область
игорь руденя
тверская область
льготы
социальные выплаты
природный газ
сво
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ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. В Тверской области участники СВО и члены их семей смогут получить до 150 тысяч рублей на газификацию своих домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании областного правительства, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.Глава региона также поручил сократить сроки проведения работ по догазификации домовладений данной категории граждан - вне очереди, в период, когда военнослужащий будет находиться в отпуске."Задача поставлена, чтобы уложиться в это время. Считаем, что самое главное – это внимательное отношение к нашим гражданам", - сказал Руденя.В Верхневолжье целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации самих частных домовладений.Среди льготных категорий – инвалиды и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; инвалиды и ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тысяч рублей.Кроме того, по решению губернатора региона многодетные семьи Верхневолжья независимо от уровня доходов могут получить финансовую помощь при газификации частных домовладений в размере до 300 тысяч рублей. На эти средства они могут не только проводить работы по подготовке газового оборудования на своем участке (как все льготные категории граждан), но и по проводке отопления в доме, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, льготы, социальные выплаты, природный газ, сво
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Льготы, Социальные выплаты, Природный газ, СВО

Руденя: участники СВО и их семьи получат до 150 тысяч рублей на газификацию

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
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ТВЕРЬ, 30 мая – РИА Новости. В Тверской области участники СВО и члены их семей смогут получить до 150 тысяч рублей на газификацию своих домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании областного правительства, которое во вторник провел губернатор Игорь Руденя.
Глава региона также поручил сократить сроки проведения работ по догазификации домовладений данной категории граждан - вне очереди, в период, когда военнослужащий будет находиться в отпуске.
"Задача поставлена, чтобы уложиться в это время. Считаем, что самое главное – это внимательное отношение к нашим гражданам", - сказал Руденя.
В Верхневолжье целый ряд категорий жителей могут получить региональную поддержку при газификации самих частных домовладений.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по газификации Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Руденя: Тверская область увеличит выплаты на догазификацию участникам СВО
20 апреля, 17:33
Среди льготных категорий – инвалиды и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя"; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ; инвалиды и ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей, а также семьи и одиноко проживающие граждане с невысоким доходом. Размер субсидий для данных жителей составляет до 100 тысяч рублей.
Кроме того, по решению губернатора региона многодетные семьи Верхневолжья независимо от уровня доходов могут получить финансовую помощь при газификации частных домовладений в размере до 300 тысяч рублей. На эти средства они могут не только проводить работы по подготовке газового оборудования на своем участке (как все льготные категории граждан), но и по проводке отопления в доме, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЛьготыСоциальные выплатыПриродный газСВО
 
 
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