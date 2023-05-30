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ФСИН утвердила порядок посещения колоний и СИЗО общественными комиссиями
ФСИН утвердила порядок посещения колоний и СИЗО общественными комиссиями - РИА Новости, 30.05.2023
ФСИН утвердила порядок посещения колоний и СИЗО общественными комиссиями
ФСИН России утвердила порядок и правила посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК), соответствующий РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:31
2023-05-30T19:31
2023-05-30T19:31
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ФСИН России утвердила порядок и правила посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК), соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый порядок посещения мест принудительного содержания уголовно-исполнительной системы Российской Федерации членами общественных наблюдательных комиссий", - сообщается в документе за подписью главы ведомства Аркадия Гостева. Ранее проект приказа вызвал общественный резонанс, так как предполагал, что члены ОНК должны будут уведомлять территориальный орган ФСИН о своем визите в то или иное учреждение за 48 часов. После этого ФСИН отказалась от данной нормы, это решение было поддержано министерством юстиции России.
https://ria.ru/20230530/mvd-1875065637.html
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ОНК
ФСИН утвердила порядок посещения колоний и СИЗО общественными комиссиями
ФСИН утвердила правила и порядок посещения колоний и СИЗО членами общественных комиссий