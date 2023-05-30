https://ria.ru/20230530/finlyandiya-1875167376.html

МИД вызвал посла Финляндии

МИД вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 30.05.2023

МИД вызвал посла Финляндии

Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:49

2023-05-30T18:49

2023-05-30T21:56

финляндия

россия

нато

мурманск

петрозаводск

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

антти хелантеря

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта, говорится на сайте ведомства."Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне", — подчеркнули в российском ведомстве.Финскому дипломату указали на курс Хельсинки на конфронтацию с Москвой, приведя в пример вступление страны в НАТО, а также запрет с осени 2022 года на въезд россиян по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.Кроме того, власти Финляндии не способны пресечь провокационные выходки, угрожающие безопасности российских дипломатов.Главе финской дипмиссии вручили соответствующую ноту.

https://ria.ru/20230526/finlyandiya-1874232279.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

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