https://ria.ru/20230530/finlyandiya-1875167376.html
МИД вызвал посла Финляндии
МИД вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 30.05.2023
МИД вызвал посла Финляндии
Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:49
2023-05-30T18:49
2023-05-30T21:56
финляндия
россия
нато
мурманск
петрозаводск
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
антти хелантеря
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта, говорится на сайте ведомства."Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне", — подчеркнули в российском ведомстве.Финскому дипломату указали на курс Хельсинки на конфронтацию с Москвой, приведя в пример вступление страны в НАТО, а также запрет с осени 2022 года на въезд россиян по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.Кроме того, власти Финляндии не способны пресечь провокационные выходки, угрожающие безопасности российских дипломатов.Главе финской дипмиссии вручили соответствующую ноту.
https://ria.ru/20230526/finlyandiya-1874232279.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, нато, мурманск, петрозаводск, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антти хелантеря, москва
Финляндия, Россия, НАТО, Мурманск, Петрозаводск, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Антти Хелантеря, Москва
МИД вызвал посла Финляндии
МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений генконсульства в Петрозаводске и Мурманске