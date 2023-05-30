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МИД вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 30.05.2023
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18:49 30.05.2023 (обновлено: 21:56 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/finlyandiya-1875167376.html
МИД вызвал посла Финляндии
МИД вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 30.05.2023
МИД вызвал посла Финляндии
Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:49
2023-05-30T21:56
финляндия
россия
нато
мурманск
петрозаводск
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
антти хелантеря
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта, говорится на сайте ведомства."Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне", — подчеркнули в российском ведомстве.Финскому дипломату указали на курс Хельсинки на конфронтацию с Москвой, приведя в пример вступление страны в НАТО, а также запрет с осени 2022 года на въезд россиян по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.Кроме того, власти Финляндии не способны пресечь провокационные выходки, угрожающие безопасности российских дипломатов.Главе финской дипмиссии вручили соответствующую ноту.
https://ria.ru/20230526/finlyandiya-1874232279.html
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финляндия, россия, нато, мурманск, петрозаводск, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), антти хелантеря, москва
Финляндия, Россия, НАТО, Мурманск, Петрозаводск, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Антти Хелантеря, Москва
МИД вызвал посла Финляндии

МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений генконсульства в Петрозаводске и Мурманске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта, говорится на сайте ведомства.
«
"Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне", — подчеркнули в российском ведомстве.
Финскому дипломату указали на курс Хельсинки на конфронтацию с Москвой, приведя в пример вступление страны в НАТО, а также запрет с осени 2022 года на въезд россиян по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.
Кроме того, власти Финляндии не способны пресечь провокационные выходки, угрожающие безопасности российских дипломатов.
Главе финской дипмиссии вручили соответствующую ноту.
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В Финляндии испугались неожиданного решения Москвы
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ФинляндияРоссияНАТОМурманскПетрозаводскВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Антти ХелантеряМосква
 
 
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