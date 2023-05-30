https://ria.ru/20230530/filialy-1874970706.html
Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" обсудят на заседании совета ДФО
Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" обсудят на заседании совета ДФО - РИА Новости, 30.05.2023
Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" обсудят на заседании совета ДФО
Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" и меры поддержки участников спецоперации войдут в повестку ближайшего заседания совета Дальневосточного федерального РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:06
2023-05-30T09:06
2023-05-30T09:06
надежные люди
дальний восток
юрий трутнев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" и меры поддержки участников спецоперации войдут в повестку ближайшего заседания совета Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В регионах Дальнего Востока, отмечается в сообщении, первыми открылись созданные по указу президента России Владимира Путина филиалы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". "Мы в самое ближайшее время рассмотрим этот вопрос на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа, и все губернаторы расскажут, как эта работа идет, поделятся опытом. Постараемся эту работу организовать так, чтобы она была максимально эффективной. Никто из защитников Отечества не останется без внимания и поддержки", - цитирует пресс-служба Трутнева. Отмечается, что основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов спецоперации и семей павших героев, которые смогут получать медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Фонд будет также заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для работы в филиалах фонда в ДФО подготовку прошли 237 социальных координаторов. Уточняется, что одним из мест работы, где ждут ветеранов, являются открывшиеся в мае этого года центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Такие филиалы в пилотном режиме уже развернуты в 12 регионах страны, а в дальнейшем появятся в каждом субъекте. На Дальнем Востоке в мае открыто два таких центра - в Республике Бурятия и Хабаровском крае.
https://ria.ru/20230530/filial-1874964034.html
https://ria.ru/20230523/pomosch-1873638203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, юрий трутнев, вооруженные силы рф
Надежные люди, Дальний Восток, Юрий Трутнев, Вооруженные силы РФ
Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" обсудят на заседании совета ДФО
Полпред Трутнев: работу филиалов фонда "Защитники Отечества" обсудят на совете ДФО
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости.
Работу филиалов фонда "Защитники Отечества" и меры поддержки участников спецоперации войдут в повестку ближайшего заседания совета Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе
вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В регионах Дальнего Востока, отмечается в сообщении, первыми открылись созданные по указу президента России Владимира Путина филиалы государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
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«
"Мы в самое ближайшее время рассмотрим этот вопрос на совете глав регионов Дальневосточного федерального округа, и все губернаторы расскажут, как эта работа идет, поделятся опытом. Постараемся эту работу организовать так, чтобы она была максимально эффективной. Никто из защитников Отечества не останется без внимания и поддержки", - цитирует пресс-служба Трутнева.
Отмечается, что основная задача фонда связана с персональным сопровождением ветеранов спецоперации и семей павших героев, которые смогут получать медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Фонд будет также заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для работы в филиалах фонда в ДФО подготовку прошли 237 социальных координаторов.
Уточняется, что одним из мест работы, где ждут ветеранов, являются открывшиеся в мае этого года центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Такие филиалы в пилотном режиме уже развернуты в 12 регионах страны, а в дальнейшем появятся в каждом субъекте. На Дальнем Востоке в мае открыто два таких центра - в Республике Бурятия и Хабаровском крае.
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