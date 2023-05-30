https://ria.ru/20230530/filial-1874964034.html

В Приморье открыли филиал госфонда "Защитники Отечества"

В Приморье открыли филиал госфонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.05.2023

В Приморье открыли филиал госфонда "Защитники Отечества"

Приморский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", где участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей смогут получать... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:04

2023-05-30T09:04

2023-05-30T09:04

надежные люди

владивосток

общероссийский народный фронт

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Приморский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", где участники и ветераны специальной военной операции, а также члены их семей смогут получать всестороннюю помощь, открыли во Владивостоке, сообщает правительство Приморья на сайте. "В филиале фонда участники СВО и их близкие смогут получить медицинскую, социальную, психологическую поддержку. Специалисты будут решать также вопросы, направленные на оказание помощи в переобучении, трудоустройстве, преодолении юридических сложностей", - говорится в сообщении. В центре работают 35 социальных координаторов. Многие из них – жены и матери военнослужащих. Есть комната психологической поддержки. Действует пункт предоставления и проката технических средств реабилитации и школа ухода. В наличии – ступенькоходы, коляски различного типа, подъемники, позволяющие поднимать лежачих людей с кровати и укладывать обратно, а также санитарно-техническое оборудование. Военнослужащие, вернувшись с фронта, могут получить в центре помощь для смены деятельности, предлагаются варианты обучения. Фонд работает вместе с региональными властями и органами местного самоуправления, комитетом семей воинов Отечества, волонтерами, ОНФ и социальными некоммерческими организациями.

https://ria.ru/20230523/pomosch-1873638203.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владивосток, общероссийский народный фронт, приморский край