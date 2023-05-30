https://ria.ru/20230530/evrosoyuz-1875129925.html
Власти Польши пообещали поддержать Молдавию в стремлении вступить в ЕС
Власти Польши пообещали поддержать Молдавию в стремлении вступить в ЕС - РИА Новости, 30.05.2023
Власти Польши пообещали поддержать Молдавию в стремлении вступить в ЕС
Польша готова предоставить политическую поддержку в усилиях Молдавии на пути к вступлению в ЕС, а также помощь в модернизации республики через инвестиции в ее... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:01
2023-05-30T17:01
2023-05-30T17:01
в мире
молдавия
польша
евросоюз
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Польша готова предоставить политическую поддержку в усилиях Молдавии на пути к вступлению в ЕС, а также помощь в модернизации республики через инвестиции в ее экономику, сообщает пресс-служба молдавского парламента со ссылкой на подписанную двумя странами декларацию. В Варшаве состоялась девятая сессия Парламентской ассамблеи Молдавии и Польши, на которой обсудили, в том числе расширение ЕС, помощь Польши в преобразовании и модернизации Молдавии посредством прямых польских инвестиций в молдавскую экономику. В рамках сессии сопредседатели ассамблеи - вице-председатель парламента Молдавии Михаил Попшой и вице-спикер сейма Польши Рышард Терлецкий, подписали совместную декларацию. "Польша готова предоставить политическую поддержку, а также необходимые знания в усилиях Республики Молдова на пути к полному вступлению в ЕС. Поддержка будет предоставляться как на двусторонней основе, так и через соответствующие европейские механизмы и инструменты. Обязательство содержится в Совместной декларации Парламентской ассамблеи Республики Польша и Республики Молдова, подписанной в Варшаве", - говорится в релизе, опубликованном на сайте молдавского парламента. Согласно документу, молдавско-польская парламентская ассамблея верит в начало переговоров о вступлении нашей страны в ЕС до конца текущего года. "Мы твердо верим, что после положительной рекомендации Европейской комиссии решение Совета Европы в декабре 2023 года о скорейшем открытии переговоров о вступлении в ЕС обеспечит необратимость европейского пути Молдовы и придаст системный импульс реформам в долгосрочной перспективе", - говорится в декларации. Молдавские и польские парламентарии договорились о разработке новых инструментов, в том числе в сфере финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. "Мы сошлись во мнении, что есть много возможностей для прямых инвестиций польских компаний в экономику Республики Молдова – в пищевую и сельскохозяйственную промышленность, цифровой и энергетический секторы", - отмечается в декларации. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, польша, евросоюз
В мире, Молдавия, Польша, Евросоюз
Власти Польши пообещали поддержать Молдавию в стремлении вступить в ЕС
Польша готова предоставить политическую поддержку Молдавии на пути к вступлению в ЕС