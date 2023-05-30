https://ria.ru/20230530/evrosoyuz-1875085072.html

СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии

СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии - РИА Новости, 30.05.2023

СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии

ЕС не хочет осуждать КНР и Россию за "экономическое принуждение" в документе о совместной торговой стратегии с США, передает Блумберг со ссылкой на проект... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:02

2023-05-30T15:02

2023-05-30T15:02

китай

россия

сша

евросоюз

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ЕС не хочет осуждать КНР и Россию за "экономическое принуждение" в документе о совместной торговой стратегии с США, передает Блумберг со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении агентства. Согласно осведомленным источникам, сообщает Блумберг, страны блока согласовали текст, который будет обнародован по итогам предстоящего Совета по торговле и технологиям ЕС-США. "США также хотели обвинить Китай и Россию в "экономическом принуждении". В последней версии (документа) упоминается проблема, но не осуждаются эти две страны", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что ЕС из-за возражений ряда стран также убрал явные ссылки на Китай как на нерыночную экономику. "Страны, такие как Франция и Италия..., выступили против различных ссылок на экономические действия Китая", - указывает Блумберг, ссылаясь на анонимные источники. Как отмечает агентство, документ все еще должен быть одобрен США.

https://ria.ru/20230524/evrosoyuz-1873817804.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, сша, евросоюз, экономика