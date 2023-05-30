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СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии - РИА Новости, 30.05.2023
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15:02 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/evrosoyuz-1875085072.html
СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии
СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии
ЕС не хочет осуждать КНР и Россию за "экономическое принуждение" в документе о совместной торговой стратегии с США, передает Блумберг со ссылкой на проект... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:02
2023-05-30T15:02
китай
россия
сша
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ЕС не хочет осуждать КНР и Россию за "экономическое принуждение" в документе о совместной торговой стратегии с США, передает Блумберг со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении агентства. Согласно осведомленным источникам, сообщает Блумберг, страны блока согласовали текст, который будет обнародован по итогам предстоящего Совета по торговле и технологиям ЕС-США. "США также хотели обвинить Китай и Россию в "экономическом принуждении". В последней версии (документа) упоминается проблема, но не осуждаются эти две страны", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что ЕС из-за возражений ряда стран также убрал явные ссылки на Китай как на нерыночную экономику. "Страны, такие как Франция и Италия..., выступили против различных ссылок на экономические действия Китая", - указывает Блумберг, ссылаясь на анонимные источники. Как отмечает агентство, документ все еще должен быть одобрен США.
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китай, россия, сша, евросоюз, экономика
Китай, Россия, США, Евросоюз, Экономика
СМИ: ЕС не осуждает Россию и Китай за принуждение в торговой стратегии

Блумберг: ЕС не хочет осуждать Россию и КНР за принуждение в торговой стратегии с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ЕС не хочет осуждать КНР и Россию за "экономическое принуждение" в документе о совместной торговой стратегии с США, передает Блумберг со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении агентства.
Согласно осведомленным источникам, сообщает Блумберг, страны блока согласовали текст, который будет обнародован по итогам предстоящего Совета по торговле и технологиям ЕС-США.
"США также хотели обвинить Китай и Россию в "экономическом принуждении". В последней версии (документа) упоминается проблема, но не осуждаются эти две страны", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что ЕС из-за возражений ряда стран также убрал явные ссылки на Китай как на нерыночную экономику.
"Страны, такие как Франция и Италия..., выступили против различных ссылок на экономические действия Китая", - указывает Блумберг, ссылаясь на анонимные источники.
Как отмечает агентство, документ все еще должен быть одобрен США.
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