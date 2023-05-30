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Посол Украины в Германии допустил поставки истребителей Eurofighter Киеву - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/eurofighter-1875052601.html
Посол Украины в Германии допустил поставки истребителей Eurofighter Киеву
Посол Украины в Германии допустил поставки истребителей Eurofighter Киеву - РИА Новости, 30.05.2023
Посол Украины в Германии допустил поставки истребителей Eurofighter Киеву
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил во вторник в эфире немецкого телеканала RTL, что не считает нереалистичными поставки Киеву истребителей... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:17
2023-05-30T13:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
сергей лавров
владимир зеленский
риши сунак
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил во вторник в эфире немецкого телеканала RTL, что не считает нереалистичными поставки Киеву истребителей Eurofighter, несмотря на предыдущие заявления Берлина о том, что эти самолеты не будут поставляться Украине. "Нет ничего нереалистичного для Украины. Нам нужны самолеты. Сейчас мы ведем переговоры с нашими немецкими партнерами об обучении наших пилотов. Как будет выглядеть эта коалиция и какие самолеты нам поставят наши союзники - это прояснят переговоры. Но во всех столицах Европы и США понимают, что Украине нужна эта поддержка," - сказал Макеев. Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для Киева. Речь идет о поставках истребителей F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные истребители Eurofighter поставлять Украине они не собираются. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230530/istrebiteli-1875031579.html
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украина, россия, германия, сергей лавров, владимир зеленский, риши сунак, нато, eurofighter typhoon, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Риши Сунак, НАТО, Eurofighter Typhoon, F-16
Посол Украины в Германии допустил поставки истребителей Eurofighter Киеву

Посол Украины в ФРГ Макеев не считает поставки истребителей Eurofighter нереалистичными

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon
Пара истребителей Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил во вторник в эфире немецкого телеканала RTL, что не считает нереалистичными поставки Киеву истребителей Eurofighter, несмотря на предыдущие заявления Берлина о том, что эти самолеты не будут поставляться Украине.
"Нет ничего нереалистичного для Украины. Нам нужны самолеты. Сейчас мы ведем переговоры с нашими немецкими партнерами об обучении наших пилотов. Как будет выглядеть эта коалиция и какие самолеты нам поставят наши союзники - это прояснят переговоры. Но во всех столицах Европы и США понимают, что Украине нужна эта поддержка," - сказал Макеев.
Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсудили создание "коалиции по истребителям" для Киева. Речь идет о поставках истребителей F-16, в то время как министры обороны Германии и Великобритании подчеркивали, что более современные истребители Eurofighter поставлять Украине они не собираются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийРиши СунакНАТОEurofighter TyphoonF-16
 
 
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