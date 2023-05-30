https://ria.ru/20230530/erevan-1875119745.html

В Ереване пройдут Дни Ростова-на-Дону

В Ереване пройдут Дни Ростова-на-Дону - РИА Новости, 30.05.2023

В Ереване пройдут Дни Ростова-на-Дону

Дни Ростова-на-Дону пройдут в Ереване в 2024 году в рамках соглашения о сотрудничестве между городами-побратимами, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:33

2023-05-30T16:33

2023-05-30T16:33

ростовская область

ростов-на-дону

ереван

ростовская область

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Дни Ростова-на-Дону пройдут в Ереване в 2024 году в рамках соглашения о сотрудничестве между городами-побратимами, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону. Во вторник делегация Ростова-на-Дону впервые после пандемии прибыла в город-побратим Ереван с официальным визитом. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и исполняющий обязанности мэра Еревана Левон Оганесян обсудили программу сотрудничества городов на 2023-2025 годы и наметили новые проекты. "Мы готовы развивать и дальше наше сотрудничество, укреплять торгово-экономические и культурные связи. В ходе этой встречи достигнута договоренность о проведении в следующем 2024 году Дней Ростова-на-Дону в Ереване и Дней Еревана в Ростове-на-Дону", - сказал Логвиненко. Он выразил готовность организовать в Ереване концертные программы муниципальных джаз-оркестра Кима Назаретова и концертного казачьего коллектива "Ростов-Дон", а также выставку мастеров прикладного искусства. Глава администрации Ростова-на-Дону напомнил, что с 2005 года в рамках договора о побратимских связях реализован не один проект. Крупнейшие предприятия Ростова - комбайновый завод "Ростсельмаш", АО "Клевер", "Европолимер-трейдинг", "Ингениум", АО "Элис фэшн рус" - экспортируют свою продукцию в республику. В текущем году подобное взаимодействие планируют наладить заводы "Тавр" и "Донская гофротара". Торгово-промышленная палата Ростовской области в 2023 году планирует организовать онлайн-бизнес-миссию в Армению для ростовских предприятий. "Уверен, что дружба между нашими городами будет только крепнуть. И наши народы будут еще ближе друг другу", - заключил Логвиненко. У Ростова-на-Дону 16 городов-побратимов, один из которых Ереван. Столица Ростовской области и столица Армении активно сотрудничают в сферах образования, культуры, спорта и экономики. Диаспора армян, проживающих в Ростове-на-Дону, самая большая по численности - более 44 тысяч человек.

https://ria.ru/20230518/stroitelstvo-1872570492.html

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ростов-на-дону, ереван, ростовская область, алексей логвиненко