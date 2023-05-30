Рейтинг@Mail.ru
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/eksperimenty-1875179017.html
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах - РИА Новости, 30.05.2023
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах
Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:42
2023-05-30T19:42
айдахо
сша
в мире
билл гейтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_0:303:2790:1872_1920x0_80_0_0_415744de9341cbf56f2894a924279562.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть использование оружейного урана в экспериментах в области атомной энергетики. "Ущерб национальной безопасности может превысить любую потенциальную выгоду от этой весьма спекулятивной энергетической технологии", - приводит цитату из письма новостное агентство РейтерМинистерство энергетики США, компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower LLC и предприятие Southern Co намерены финансировать эксперимент по созданию ядерного реактора с расплавом хлорида в национальной лаборатории Айдахо. В ходе эксперимента будет использовано 600 килограмм топлива, содержащего 93% обогащенного урана. Эксперимент будет длиться шесть месяцев и в случае успеха позволит создать более экологичный атомный реактор. По мнению экспертов, использование оружейного урана в подобных экспериментах может дать другим странам повод обогащать уран до уровня бомбы в погоне за новыми реакторами. "Увеличение числа подобных экспериментов повышает риск того, что уран может попасть в руки боевиков, стремящихся создать ядерное оружие", - пишет агентство.
https://ria.ru/20230515/snaryady-1871856563.html
айдахо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318787_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_6e92c67a1a70a77f69063d179bb6c1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айдахо, сша, в мире, билл гейтс
Айдахо, США, В мире, Билл Гейтс
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах

Бывшие чиновники призвали Минэнерго США не использовать оружейный уран в экспериментах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с ураном
Контейнер с ураном - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Контейнер с ураном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть использование оружейного урана в экспериментах в области атомной энергетики.
«
"Ущерб национальной безопасности может превысить любую потенциальную выгоду от этой весьма спекулятивной энергетической технологии", - приводит цитату из письма новостное агентство Рейтер
Министерство энергетики США, компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower LLC и предприятие Southern Co намерены финансировать эксперимент по созданию ядерного реактора с расплавом хлорида в национальной лаборатории Айдахо. В ходе эксперимента будет использовано 600 килограмм топлива, содержащего 93% обогащенного урана. Эксперимент будет длиться шесть месяцев и в случае успеха позволит создать более экологичный атомный реактор.
По мнению экспертов, использование оружейного урана в подобных экспериментах может дать другим странам повод обогащать уран до уровня бомбы в погоне за новыми реакторами.
"Увеличение числа подобных экспериментов повышает риск того, что уран может попасть в руки боевиков, стремящихся создать ядерное оружие", - пишет агентство.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Запад, поставляя Киеву снаряды с ураном, вредит Украине, считает эксперт
15 мая, 13:56
 
АйдахоСШАВ миреБилл Гейтс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала