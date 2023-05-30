https://ria.ru/20230530/eksperimenty-1875179017.html
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах - РИА Новости, 30.05.2023
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах
Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:42
2023-05-30T19:42
2023-05-30T19:42
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть использование оружейного урана в экспериментах в области атомной энергетики. "Ущерб национальной безопасности может превысить любую потенциальную выгоду от этой весьма спекулятивной энергетической технологии", - приводит цитату из письма новостное агентство РейтерМинистерство энергетики США, компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower LLC и предприятие Southern Co намерены финансировать эксперимент по созданию ядерного реактора с расплавом хлорида в национальной лаборатории Айдахо. В ходе эксперимента будет использовано 600 килограмм топлива, содержащего 93% обогащенного урана. Эксперимент будет длиться шесть месяцев и в случае успеха позволит создать более экологичный атомный реактор. По мнению экспертов, использование оружейного урана в подобных экспериментах может дать другим странам повод обогащать уран до уровня бомбы в погоне за новыми реакторами. "Увеличение числа подобных экспериментов повышает риск того, что уран может попасть в руки боевиков, стремящихся создать ядерное оружие", - пишет агентство.
https://ria.ru/20230515/snaryady-1871856563.html
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айдахо, сша, в мире, билл гейтс
Айдахо, США, В мире, Билл Гейтс
В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах
Бывшие чиновники призвали Минэнерго США не использовать оружейный уран в экспериментах