https://ria.ru/20230530/eksperimenty-1875179017.html

В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах

В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах - РИА Новости, 30.05.2023

В США призвали Минэнерго не использовать оружейный уран в экспериментах

Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:42

2023-05-30T19:42

2023-05-30T19:42

айдахо

сша

в мире

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывшие чиновники из госдепартамента США и комиссии по ядерному регулированию в коллективном письме призвали министерство энергетики страны пересмотреть использование оружейного урана в экспериментах в области атомной энергетики. "Ущерб национальной безопасности может превысить любую потенциальную выгоду от этой весьма спекулятивной энергетической технологии", - приводит цитату из письма новостное агентство РейтерМинистерство энергетики США, компания американского миллиардера Билла Гейтса TerraPower LLC и предприятие Southern Co намерены финансировать эксперимент по созданию ядерного реактора с расплавом хлорида в национальной лаборатории Айдахо. В ходе эксперимента будет использовано 600 килограмм топлива, содержащего 93% обогащенного урана. Эксперимент будет длиться шесть месяцев и в случае успеха позволит создать более экологичный атомный реактор. По мнению экспертов, использование оружейного урана в подобных экспериментах может дать другим странам повод обогащать уран до уровня бомбы в погоне за новыми реакторами. "Увеличение числа подобных экспериментов повышает риск того, что уран может попасть в руки боевиков, стремящихся создать ядерное оружие", - пишет агентство.

https://ria.ru/20230515/snaryady-1871856563.html

айдахо

сша

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айдахо, сша, в мире, билл гейтс