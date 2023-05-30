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Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне - РИА Новости, 30.05.2023
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21:24 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ekoaktivist-1875193284.html
Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне
Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне - РИА Новости, 30.05.2023
Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне
Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протеста против разработки новых месторождений РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:24
2023-05-30T21:24
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МОСКВА, 30 мая – РИА новости. Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протеста против разработки новых месторождений нефти и газа, сообщило во вторник само движение. "Шестьдесят восемь активистов Just Stop Oil в четырех группах начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, на Лондонском и Тауэрском мостах, замедляя движение до минимума", - говорится в пресс-релизе на сайте движения. Акции протеста прекратились после прибытия на места лондонской полиции, никаких задержаний произведено не было, отмечается в документе. Движение Just Stop Oil уже шестую неделю проводит в британской столице протесты против добычи нефти и газа. Активисты устраивают медленные марши по улицам города, блокируя таким образом автомобильное движение. Полицейские Лондона потеряли за месяц часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен, отвечая на вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения. В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
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в мире, лондон, москва
В мире, Лондон, Москва
Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне

Десятки активистов Just Stop Oil почти заблокировали движение на четырех мостах в Лондоне

© Фото : Letzte GenerationАктивисты Just Stop Oil в Лондоне
Активисты Just Stop Oil в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Letzte Generation
Активисты Just Stop Oil в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА новости. Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протеста против разработки новых месторождений нефти и газа, сообщило во вторник само движение.
"Шестьдесят восемь активистов Just Stop Oil в четырех группах начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, на Лондонском и Тауэрском мостах, замедляя движение до минимума", - говорится в пресс-релизе на сайте движения.
Акции протеста прекратились после прибытия на места лондонской полиции, никаких задержаний произведено не было, отмечается в документе.
Движение Just Stop Oil уже шестую неделю проводит в британской столице протесты против добычи нефти и газа. Активисты устраивают медленные марши по улицам города, блокируя таким образом автомобильное движение. Полицейские Лондона потеряли за месяц часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен, отвечая на вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения.
В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
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