https://ria.ru/20230530/ekoaktivist-1875193284.html

Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне

Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне - РИА Новости, 30.05.2023

Десятки экоактивистов почти заблокировали движение на мостах в Лондоне

Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протеста против разработки новых месторождений РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T21:24

2023-05-30T21:24

2023-05-30T21:24

в мире

лондон

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829623987_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_ea4f3395ba9c7b7229c168e34a6fa6e4.png

МОСКВА, 30 мая – РИА новости. Десятки активистов экологического движения Just Stop Oil затруднили движение на четырех мостах в Лондоне в рамках протеста против разработки новых месторождений нефти и газа, сообщило во вторник само движение. "Шестьдесят восемь активистов Just Stop Oil в четырех группах начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, на Лондонском и Тауэрском мостах, замедляя движение до минимума", - говорится в пресс-релизе на сайте движения. Акции протеста прекратились после прибытия на места лондонской полиции, никаких задержаний произведено не было, отмечается в документе. Движение Just Stop Oil уже шестую неделю проводит в британской столице протесты против добычи нефти и газа. Активисты устраивают медленные марши по улицам города, блокируя таким образом автомобильное движение. Полицейские Лондона потеряли за месяц часы службы эквивалентом почти в 11 тысяч смен, отвечая на вызовы, связанные с протестами активистов экологического движения. В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.

https://ria.ru/20230424/aktivisty-1867297895.html

лондон

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, москва