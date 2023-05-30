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Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 30.05.2023
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18:36 30.05.2023 (обновлено: 18:44 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/efimov-1875162218.html
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот" - РИА Новости, 30.05.2023
Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"
Столичные власти начали прием заявок на аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:44
строительство
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок на аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город выставил на торги право на КРТ участка бывшей промзоны "Серп и Молот", расположенного вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 миллиарда рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что заявки принимаются до 6 июля, а сам аукцион запланирован на 17 июля. В нем смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе собственники имущества, расположенного на территории.Как пояснили в департаменте городского имущества Москвы, в настоящее время участок используется неэффективно: там находятся старые склады и автосервисы. На их месте запланировано строительство свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости: офисов, точек общепита, магазинов, а также объектов для проведения выставок, ярмарок и других мероприятий.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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строительство
Строительство

Ефимов: Москва проведет торги на право КРТ бывшей промзоны "Серп и Молот"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок на аукцион за право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промзоны "Серп и Молот", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город выставил на торги право на КРТ участка бывшей промзоны "Серп и Молот", расположенного вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 миллиарда рублей. На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тысячи человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Ефимов добавил, что заявки принимаются до 6 июля, а сам аукцион запланирован на 17 июля. В нем смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе собственники имущества, расположенного на территории.
Как пояснили в департаменте городского имущества Москвы, в настоящее время участок используется неэффективно: там находятся старые склады и автосервисы. На их месте запланировано строительство свыше 60 тысяч квадратных метров недвижимости: офисов, точек общепита, магазинов, а также объектов для проведения выставок, ярмарок и других мероприятий.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
 
Строительство
 
 
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